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الشرطة تفض 10 حفلات زفاف وتغلق 3 قاعات في جنين

السبت 03 أكتوبر 2020 10:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تفض 10 حفلات زفاف وتغلق 3 قاعات في جنين



جنين /سما/

 فضّت الشرطة بمساندة الأجهزة الأمنية، اليوم السبت،  10 تجمعات لحفلات زفاف، وأغلقت 3 قاعات للأفراح ومسبح، خلافا للتعليمات الصادرة من قبل الحكومة بمنع التجمّعات وإقامة الأعراس بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا.

وأفادت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأنه بعد ورود معلومات لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول إقامة 10 حفلات زفاف في عدد من بلدات المحافظة، إضافة إلى إقامة مهرجان للأطفال داخل مسبح في احدى القرى، تحركت قوة من الشرطة تساندها الأجهزة الأمنية إلى مكان إقامة هذه الحفلات والمناسبات وعملت على فضها وتفريق المشاركين فيها حسب الاصول واتخاذ الاجراءات القانونية بحق أصحابها.

#الشرطة #فيروس كورونا

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