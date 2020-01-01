اعتداءات على إسرائيليين خرجوا في مسيرات ضد نتنياهو

القدس المحتلة /سما/

هاجم إسرائيليون مجهولون، مساء اليوم السبت، تظاهرات خرجت ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للمطالبة باستقالته في ظل لوائح الاتهام المقدمة ضده، وكذلك ضد سياساته بشأن التعامل مع أزمة كورونا وما تبعها من أزمة اقتصادية كبيرة.

وبحسب موقع يديعوت أحرونوت، فإن المتظاهرون في كفار سابا تعرضوا لإلقاء ألعاب نارية، وتم البصق عليهم، بينما تعرضت إسرائيلية للضرب في تل أبيب خلال مشاركتها في مسيرة، وفي نتانيا ألقى أشخاص الحجارة على مجموعة من المتظاهرين، فيما أقدم نشطاء من اليمين على كسر يد إسرائيلي حاول مساعدة آخر تظاهر ضد نتنياهو وتعرض لهجوم.

كما تعرض المتظاهرون في رمات غان وحولون وحيفا والقدس إلى هجمات مماثلة وأخرى مختلفة.

ووفقًا للموقع العبري، فإن المئات من الإسرائيليين تظاهروا بشكل متفرق ضمن إجراءات السماح لهم بالتظاهر بسبب أزمة كورونا، حيث رفع المتظاهرون شعارات منددة بنتنياهو وحكمه وسياساته، واتهموه بالفاسد، وأن الإغلاق المفروض هدفه سياسي من أجل مصالحه الشخصية.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، إنها تنتشر في كافة المناطق التي تشهد تظاهرات وتعمل على تطبيق القانون بشأن إجراءات كورونا.

وأشارت إلى أنها اعتقلت 3 متظاهرين من أمام منزل وزير الخارجية الإسرائيلية غابي أشكنازي لاختراقهم إجراءات الوقاية الصحية.

وعلق بيني غانتس وزير الجيش الإسرائيلي ورئيس الوزراء البديل، على الاعتداءات ضد المتظاهرين بأنها غير مقبولة، داعيًا إلى تقديم مرتكبيها إلى المحاكمة.