الخارجية: 37 إصابة جديدة بكورونا بصفوف جالياتنا

رام الله /سما/

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين بتسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا بصفوف جالياتنا حول العالم، ما يرفع عدد الإصابات إلى 6228 و261 حالة وفاة.

وأشار الفريق المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، إلى تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية في ولايات واشنطن، ودالاس، واوهاي، وميتشغن، ونيوجرس، ليرتفع عدد الإصابات في صفوف الجالية الى 3792 إصابة، فيما لم تسجل اي حالة وفاة لليوم الثالث على التوالي ليبقى عدد حالات الوفاة 78 حالة.

وأفادت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة لدى تركيا، بتسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية، ليرتفع عدد الاصابات الى 32 إصابة في صفوف جالياتنا.