  1. الرئيسية
  2. سما الجاليات

الخارجية: 37 إصابة جديدة بكورونا بصفوف جالياتنا

السبت 03 أكتوبر 2020 09:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: 37 إصابة جديدة بكورونا بصفوف جالياتنا



رام الله /سما/

 أفادت وزارة الخارجية والمغتربين بتسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا بصفوف جالياتنا حول العالم، ما يرفع عدد الإصابات إلى 6228 و261 حالة وفاة.

وأشار الفريق المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، إلى تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية في ولايات واشنطن، ودالاس، واوهاي، وميتشغن، ونيوجرس، ليرتفع عدد الإصابات في صفوف الجالية الى 3792 إصابة، فيما لم تسجل اي حالة وفاة لليوم الثالث على التوالي ليبقى عدد حالات الوفاة 78 حالة.

وأفادت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة لدى تركيا، بتسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية، ليرتفع عدد الاصابات الى 32 إصابة في صفوف جالياتنا.

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #الجاليات الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

اسعار العملات مقابل الشيكل

شاهد: جيش الإحتلال ينشر فيديو تحت عنوان :"كشف ما حاول نصر الله إخفاءه.. احبكها أكتر"

شاهد: احتفالات ضخمة بمصر في ذكرى نصر أكتوبر لدعم السيسي.. وظهور مروحيات "التمساح" الروسية

شاهد الصور : نقل ترامب إلى المستشفى

حميدتي : ماضون في اتجاه بناء علاقات مع إسرائيل دون خوف من أحد

مستشار ترامب : "الوضع جدي للغاية والرئيس متعب جدا ويعاني من صعوبة في التنفس"

تعرض لأول مرة .. آثار دماء خاشقجي داخل القنصلية (شاهد)

الأخبار الرئيسية

فتح تعقب على رسالة حلس لـ"مركزية فتح": نحن الخاسر الأكبر إذا ما استمر الوضع على حاله!

987

مع إغلاق وإصابات وإدارة فاشلة.. هآرتس: هل ينجح نتنياهو في التطبيع مع كورونا الثاني؟

فريق ترامب الطبي يكشف عن الوضع الصحي للرئيس الأمريكي

طائرة

مشروع قانون امريكي يلزم التشاور مع اسرائيل قبل ابرام اي صفقة اسلحة لدول الشرق الاوسط

غزة

غزة: لجنة الطوارئ العليا تصدر تنويها مهما في ظل الارتفاع الكبير بأعداد مصابي كورونا