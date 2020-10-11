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محافظ الخليل يمدد تعليق الدوام بمدرسة بنات دورا الثانوية أسبوعا إضافيا

السبت 03 أكتوبر 2020 08:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ الخليل يمدد تعليق الدوام بمدرسة بنات دورا الثانوية أسبوعا إضافيا



الخليل /سما/

قرر محافظ الخليل جبرين البكري، اليوم السبت، تمديد تعليق الدوام في مدرسة بنات دورا الثانوية، بسبب ظهور إصابات جديدة بفيروس "كورونا"حتى صباح الأحد الموافق 11/10/2020.

واشار البكري في بيان صدر عنه، إلى أن تمديد تعليق الدوام هذا، جاء بناء على توصية لجنة متابعة المدارس في ظل تفشي فيروس كورونا، إضافة إلى توصيات الطب الوقائي.

وكانت مديرية التربية والتعليم جنوب الخليل قررت تعليق دوام المدرسة الثلاثاء المنصرم، بسبب إصابة عدد من المعلمات بالفيروس.

وأفاد مدير عام المديرية خالد أبو شرار، بأن تمديد تعليق الدوام يندرج في اطار إفساح المجال لطواقم الطب الوقائي لحصر دائرة المخالطين للمصابين وأخذ العينات والمسوحات، من أجل السيطرة على الخارطة الوبائية والحد من انتشار الفيروس حيث كشف عن اصابات جديدة بالفيروس الخميس الماضي.

وشدد على ضرورة  التزام جميع المعلمات بالحجر المنزلي، وإجراء الفحص لمن تظهر عليها الأعراض، وتعقيم المدرسة ومرافقها واتخاذ كافة الإجراءات لضمان سلامة الجميع.

#محافظ الخليل #فيروس كورونا

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