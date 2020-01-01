يوم طبي مجاني في عصيرة القبلية

نابلس /سما/

نظم مجلس قروي عصيرة القبلية والمؤسسات والفعاليات الوطنية في البلدة امس يوما طبيا مجانيا بالتعاون مع اطباء لحقوق الانسان وتحت رعاية محافظة نابلس.

وشارك بالفعالية عدد من الاطباء من عدة تخصصات منها طب الاطفال، والطب العام، والغدد والسكري، وطب الطوارئ، والعلاج الطبيعي، بالاضافة الى المختبر والصيدلية التي من خلالها تم صرف الدواء للمرضى، فيما شارك بتنظيم اليوم الطبي عدد من المتطوعين واعضاء المجلس القروي.

واستفاد من اليوم الطبي ما يقرب من 350 مريضا من كلا الجنسين والفئات العمرية المختلفة، وتم اليوم الطبي في مدرسة بنات عصيرة القبلية الثانوية، حيث كان باستقبال الوفد الطبي رئيس واعضاء المجلس القروي وعدد من الشخصيات والفعاليات الوطنية.

ورحب رئيس المجلس بالفريق الطبي وعلى رأسهم الدكتور صلاح يحيى، وقام بتعريفهم على القرية وما تعانيه من اعتداءات متكررة من مستوطني مستوطنة "يتسهار" الجاثمة على اراضي القرية من الجهة الشرقية والجنوبية، بالاضافة الى احتياجات القرية.

واعرب الدكتور حاج يحيى على سعادته بوجوده والفريق الطبي في عصيرة القبلية واكد على اهمية التعاون بين مؤسسته التي تقدم خدماتها للقرى والمدن الفلسطينية لتعزيز صمودهم وتوفير الخدمة الطبية المجانية من خلال مجموعة من الاطباء العرب واليهود الذين اكدوا على دعمهم للقضية الفلسطينية ورفضهم لوجود الاحتلال.