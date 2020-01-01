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احتراق أشجار ودفيئة في منطقة جنين

السبت 03 أكتوبر 2020 07:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
احتراق أشجار ودفيئة في منطقة جنين



جنين /سما/

إحترقت 60 شجرة زيتون، أمس ، في منطقة واد حسن في بلدة كفرذان غرب جنين ، وقد عمل طاقم اطفاء مركز اليامون على اخماد الحريق وحماية الاشجار والاراضي الزراعية المجاورة ، كما احترقت دفيئة "بيت بلاستيكي" في سهل بلدة الجلمة شمال جنين ، وعمل طاقم اطفاء مركز مرج بن عامر على اخماد الحريق وحماية المزارع والبيوت البلاستيكية المجاورة.

من جهته ، حذر الدفاع المدني المزارعين من التخلص من الاعشاب الجافة بواسطة احراقها ما يسبب انتشار النيران في الاراضي المجاورة وتكبد خسائر مضاعفة في هذا الوقت قبيل البدء بقطف ثمار الزيتون الذي ينتظره الاهل والمزارعون كل عام وفيه يغاث الناس وفيه يعصرون .

#حريق #اشجار زيتون

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