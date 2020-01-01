الكويت تفتح معبرا حدوديا مع السعودية كان مغلقا بسبب كورونا

الكويت /سما/

قررت السلطات الكويتية فتح منفذ السالمي الحدودي مع السعودية، لدخول الكويتيين، بعدما كان مغلقا بسبب الإجراءات الصحية التي اتخذتها الحكومة بسبب تفشي فيروس كورونا.

وفتحت وزارة الداخلية الكويتية، بالتنسيق مع وزارة الصحة، منفذ "السالمي" لدخول المواطنين الكويتيين القادمين من السعودية، حيث كان يسمح لهم في السابق بالدخول من منفذ "النويصيب" فقط، الأمر الذي تسبب في ازدحام كبير.

وقال مصدر أمني كويتي اليوم السبت، إن مدير عام أمن المنافذ الكويتية، العميد إياد الحداد، أشرف على فتح المنفذ وأعطى توجيهاته بتسهيل دخول المواطنين عبر المنفذ وخروجهم أيضا، مشيرا إلى أن فترة الدخول من التاسعة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا، وذلك حسب توجيهات السلطات الصحية، ولأخذ الفحوص الخاصة بفيروس كورونا.

وأكد المصدر، أن المنفذين الحدوديين، السالمي والنويصيب، باتا الآن مفتوحين أمام حركة الكويتيين، موضحا أن إعادة فتح منفذ السالمي خفف الضغط على منفذ النويصيب.

من الجدير ذكره أن عدد إصابات كورونا في الكويت تجاوز حتى الآن 106 آلاف إصابة، فيما وصل عدد المصابين بالعدوى في المملكة العربية السعودية إلى أكثر من 335 ألفا. "RT"