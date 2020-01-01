القوى المدنية الوطنية العراقية تعلن تأسيس تنسيقية لمواجهة التطبيع مع الاحتلال

بغداد /سما/

أعلنت القوى المدنية الوطنية العراقية، عن تأسيس تنسيقية عراقية لمواجهة التطبيع مع دولة الاحتلال، تشكل إطارا للتحرك العملي والتعبئة الجماهيرية، وتكون مفتوحة لجميع القوى والأحزاب والاجسام النقابية والأكاديمية والثقافية العراقية.

وجاء الإعلان عن التنسيقية في ختام مهرجان تضامني نظمه تجمع القوى المدنية الوطنية العراقية، بالتعاون مع سفارة فلسطين، اليوم السبت، تنديدا باتفاقات التطبيع مع دولة الاحتلال، ودعما لنضال وصمود وحقوق شعبنا الفلسطيني، بمشاركة ما يزيد على ثلاثمائة شخصية عراقية، وعدد من السفراء والدبلوماسيين العرب والأجانب.

وأكد التجمع في بيان ختامي أصدره عقب المهرجان، أن تجمع القوى المدنية الوطنية العراقية والأحزاب السياسية في الشخصيات العشائرية والأكاديمية المستقلة في جمهورية العراق، ترفض وتستنكر وتشجب التطبيع مع دولة الاحتلال وتطالب الدول المطبعة بالتراجع عن اتفاقياتها.

ودعا البيان الشعوب العربية إلى القيام بتظاهرات كبرى لإعلان رفض التطبيع والضغط على الحكومات المطبعة للتراجع عن هذه الخطوة، وجدد التأكيد على وقوف هذه القوى والأحزاب إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه كاملة في ارضه ووطنه ودولته.

وكان المهرجان التضامني قد استهل بالنشيدين الوطنيين الفلسطيني والعراقي، والوقوف دقيقة صمت اجلالا لشهداء فلسطين والعراق، وألقيت خلاله عدة كلمات للقوى والأحزاب العراقية، أجمع المتحدثون فيها على رفض أي تطبيع مع دولة الاحتلال، وأكدوا دعمهم لفلسطين باعتبارها القضية المركزية للعراق والامتين العربية والإسلامية.

كما تضمن المهرجان كلمة للمفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وكلمة أخرى لسفير فلسطين لدى العراق أحمد عقل.