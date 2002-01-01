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اتحاد طلبة فلسطين في بنغلادش ينظم فعاليات منددة بالتطبيع مع الاحتلال

السبت 03 أكتوبر 2020 06:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد طلبة فلسطين في بنغلادش ينظم فعاليات منددة بالتطبيع مع الاحتلال



دكا /سما/

 أطلق الاتحاد العام لطلبة فلسطين في بنغلادش، فعاليات منددة بالتطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد الاتحاد في بيان صحفي اليوم السبت، على الموقف الفلسطيني الموحد الرافض للتطبيع مع الاحتلال دون تسوية عادلة للقضية الفلسطينية.

وقال: في الوقت الذي تواصل فيه سلطات الاحتلال ممارساتها العنصرية المتمثلة بتهويد مدينة القدس والاستيلاء على الأراضي وتقطيع المدن في الضفة الغربية ومحاصرة أهلنا في قطاع غزة، تطل علينا دول عربية من أبناء جلدتنا لتقوم بالتطبيع مع الاحتلال.

وأضاف ان اتفاقات التطبيع ضربت مبادرة السلام العربية التي أقرتها جامعة الدول العربية عام 2002، وشقت الصف العربي في مواجهة المشروع الصهيوني، وشكلت هدية مجانية للاحتلال ومكافأة له على ما يقوم به من قتل وتدمير لمقومات الدولة الفلسطينية.

وشكر الاتحاد العام جمهورية بنغلادش الشعبية حكومةً وشعباً على مواقفهم الداعمة والثابتة تجاه القضية الفلسطينية منذ تأسيس دولتهم.

وأكد الاتحاد وقوفه خلف القيادة الفلسطينية الشرعية ممثلة بالرئيس محمود عباس، مثمنا مواقفه الصلبة والشجاعة في مواجهة كل المؤامرات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية .

#الاتحاد العام لطلبة فلسطين #بنغلادش

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