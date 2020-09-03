حماس تكلف لجنة برئاسة العاروري لمتابعة الحوار مع فتح والفصائل

غزة /سما/

كلفت حركة "حماس" لجنة من المكتب السياسي برئاسة نائب رئيسها صالح العاروري لمتابعة الحوار مع حركة فتح وجميع الفصائل الفلسطينية.

وجاء ذلك في بيان نشرته حماس في ختام اجتماعاتها الخاصة المتعلقة بتطورات الحالة الوطنية بعد الاجتماع المهم الذي عقده الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية بتاريخ 3/9/2020 في رام الله وبيروت، والحوار الثنائي الذي عقدته مع فتح في إسطنبول الشهر المنصرم.

وأوضحت أن اللجنة برئاسة العاروري مكونة من ستة من أعضاء اللجنة التنفيذية من حماس ممثلين عن مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة وخارج فلسطين المحتلة.

والعاروري (54 عاما) قائد سياسي فلسطيني بارز قضى أكثر من 15 عاما في سجون الاحتلال قبل أن يتم إبعاده عن فلسطين المحتلة عام 2010.