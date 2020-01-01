وزير الطاقة الاماراتي يؤكد أن بلاده تدعم اتفاق السلام في السودان

وكالات

كد وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، اليوم السبت، دعم دولة الإمارات لاتفاق السلام التاريخي بين الحكومة السودانية وعدد من الحركات المسلحة في جوبا عاصمة جنوب السودان.

وقال المزروعي إن دولة الإمارات ستتابع مع السودان اتفاق السلام وستستمر في دعمه. وأضاف قائلا "إنه سلام لا يصنعه إلا الشجعان ولا يدعمه إلا النبلاء المخلصين."

وأكد المزروعي أن "دولة الإمارات وشعبها سيتابعون معكم ومن خلالكم الجهود المخلصة من أجل ترسيخ هذه الخطوة التاريخية، ونجاحها من أجل السلام والتنمية الاستقرار، ولن نتردد في تعزيز هذا الإنجاز بالدعم والرعاية على كافة المستويات".

وأعرب المسؤول الإماراتي عن "أمنياته للشعب السوداني الشقيق بكافة توجهاته المختلفة أن يجني ثمار هذا الاتفاق نماء واستقرارا، وأن ترفرف فوقه رايات الطمأنينة والأمن لينعم بالأمن على الدوام.