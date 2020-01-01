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مدافع مارسيليا يتلقي تهديدات بالقتل بسبب نيمار

السبت 03 أكتوبر 2020 06:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
مدافع مارسيليا يتلقي تهديدات بالقتل بسبب نيمار



وكالات

أكد الإسباني ألفارو غونزاليس، مدافع نادي مارسيليا لكرة القدم إنه تلقى تهديدات بالقتل بعد واقعة اتهامه بتوجيه إهانات عنصرية لنجم باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال المباراة التي جمعت الفريقين الشهر الماضي

قال اللاعب الإسباني في تصريحات صحفية: "في المباراة استمتعت كثيرا، لأنها كانت أول كلاسيكو لي في فرنسا، ولأنني لم أستطع المشاركة في مباراة الموسم الماضي".


وأضاف غونزاليس: "أدركت ما يحدث عندما عدنا إلى مارسيليا، بدأت الرسائل في الوصول إلي، تلقيت أكثر من مليوني رسالة على تطبيق واتساب بكل أشكال التهديد، وبلغات مختلفة".


وتابع اللاعب: "احتوت الرسائل على صور لسياراتنا، وأخبروني أنهم سيأتون إلى منزلي لقتلي ولقتل والديّ في المتجر الذي يعملان فيه.. كنت مرعوبا، وقضيت ليالي دون نوم".


وأردف غونزاليس: "تأثير نيمار كبير للغاية، حتى هو لا يدرك تداعيات ما هو قادر على فعله. مررنا بوقت عصيب".


وأكمل اللاعب: "لا يمكنك أبدا أن تعيش في مارسيليا لو كنت عنصريا".


وفتحت الرابطة الفرنسية لكرة القدم تحقيقات بعد الاتهامات التي وجهها نيمار لمدافع مارسيليا، وبرأت فيما بعد غونزاليس من تهمة العنصرية.

#مرسيليا #نيمار #باريس سان جيرمان #كرة القدم

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