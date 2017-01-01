النجمة التونسية أُنس جابر تتألق في بطولة رولان غاروس للتنس

وكالات

واصلت النجمة التونسية أنس جابر تألقها في بطولة رولان غاروس للتنس بتأهلها اليوم السبت للدور الرابع من المسابقة لأول مرة في تاريخها.



وتمكنت أُنس جابر المصنفة (35 عالميا) منافستها البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة (12 عالميا) بمجموعتين لواحدة 7-6 (9-7) و2-6 و6-3.



وحسمت جابر المواجهة أمام سابالينكا خلال ساعتين وأربع دقائق تقريباً لتضرب موعداً مع الفائزة من مباراة الإسبانية موغوروزا والأميركية كولينس.



وكانت أفضل نتيجة لجابر (26 عاما) في البطولة هي الدور الثالث الذي وصلت إليه في 2017 والسنة الحالية.



وحافظت بذلك البطلة التونسية على مستواها المتقدم في بطولات الغراند سلام خاصة وأنها وصلت إلى ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة بداية السنة الحالية وهي الإنجاز الأهم لها ضمن البطولات الأربع الكبرى