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الحكم بالسجن الفعلي والغرامة على اسير من تقوع

السبت 03 أكتوبر 2020 05:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكم بالسجن الفعلي والغرامة على اسير من تقوع



رام الله /سما/

حكمت المحكمة العسكرية الاسرائيلية في "عوفر"، على الاسير طلال عيسى العمور"45 سنة " من سكان بلدة تقوع الى الشرق من بيت لحم ،بالسجن الفعلي لمدة سنة ونصف السنة وغرامة مالية مقدارها ثمانية الاف شيكل بتهمة المشاركة في اعمال مناهضة للاحتلال .

يشار الى ان الاسير العمور معتقل منذ حزيران العام الماضي عقب توقيفه من قبل جنود الاحتلال المتمركزين عند حاجز "الكونتينر" المطل على طريق وادي النار الذي يصل شمال الضفة بجنوبها، وهو يعاني من تشجنات قوية في عضلة اليد ادت الى الام حادة، وجراء هذه الالام كانت ادارة السجون قد نقلته قبل نحو الشهرين الى مستشفى الرملة العسكري للعلاج وهو لا زال يعاني من الاوجاع .

#محكمة الاحتلال #اسير #سجون الاحتلال

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