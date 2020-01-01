استعدادا لاستئناف العملية التدريسية.. تعليم غزة يشرع بحملة تطهير وتنظيف مدارس الثانوية

غزة /سما/

شرعت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة بتنفيذ حملة مكثفة ومركزة لتطهير وتنظيف مدارس الثانوية في جميع محافظات قطاع غزة والبالغ عددها 127 مدرسة، وذلك استعداداً لاستقبال طلبة مرحلة الثانوية العامة واستئناف تدريسهم في العاشر من أكتوبر الحالي.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أنها جندت طواقمها المتخصصة في هذا المجال لتنظيف الغرف الصفية والمقاعد والأبواب والنوافذ والممرات والساحات ودورات المياه وغير ذلك من المرافق.

وتتابع الوزارة عبر لجانها المتنوعة وعلى مدار الساعة عمليات التطهير والتي تندرج ضمن دليل العودة الآمنة للمدارس الذي أعدته الوزارة في وقت سابق ويتضمن خطوات إجرائية دقيقة بهدف استئناف العملية التدريسية في جو صحي آمن والوقاية من فايروس كورونا.

وفي نفس السياق، ستجري الوزارة يوم غد الأحد محاكاة لفحص جهوزية استئناف الدراسة وذلك في مدرسة خالد الحسن الثانوية في مديرية تعليم خانيونس بالتنسيق مع وزارتي الصحة والداخلية.

وأشارت إلى أنه سيتم إحضار نصف طلاب المدرسة وفق إجراءات السلامة والوقاية الصحية، وتنفيذ محاكاة لعقد يوم دراسي والتأكد من سلامة الخطط والإجراءات والدليل الذي تم وضعه لاستئناف الدراسة بشكل آمن.