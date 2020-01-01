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خشية إسرائيلية من وصول صواريخ "كروز" فائقة السرعة لأعداءها

السبت 03 أكتوبر 2020 05:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
خشية إسرائيلية من وصول صواريخ "كروز" فائقة السرعة لأعداءها



القدس المحتلة /سما/

أبدت المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، قلقها ومخاوفها من تطوير صواريخ كروز عالية السرعة تتفوّق سرعتها على سرعة الصوت.
 
وأرجعت المؤسسة تلك المخاوف وفق القناة 12 العبرية، إلى سباق التسلح العالمي بين أقوى 3 دول في العالم الولايات المتحدة والصين وروسيا باعتبارها أقوى 3 دول في العالم خاصةً وأنها بصدد تطوير نظام صاروخ كروز أسرع من الصوت.

وأشارت إلى أن هناك خوف من وصول الصواريخ إلى "أعداء إسرائيل"، وحينها ستعاني من أضرار جسيمة.

وحسب تقديرات إسرائيل، فإن الخوف نابع من أن كل سلاح من الصين تقريبًا يصل في النهاية للشرق الأوسط.

ونبهت القناة إلى أن هذه النوعية من الصواريخ لديها القدرة على المناورة في الميدان بسرعة كبيرة وتغيير مسارات الدخول أو الاختراق، وستصعب من مهام أنظمة الدفاع الإسرائيلية غير القادرة على التعامل مع مثل هذه السرعات.

وحسب القناة، ساحة المعركة أصبحت أكثر تعقيدًا مع مرور السنين، ولا يبدو أن أي دولة تريد أن تتخلف عن هذا الركب.

#اسرائيل #الجيش الاسرائيلي #صواريخ كروز

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