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المجلس الأعلى وبلدية دير البلح يضعان حجر الأساس لمشروع توسعة مستشفى شهداء الأقصى

السبت 03 أكتوبر 2020 05:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
المجلس الأعلى وبلدية دير البلح يضعان حجر الأساس لمشروع توسعة مستشفى شهداء الأقصى



غزة /سما/

وضع عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، حجر الأساس لمشروع توسعة مستشفى شهداء الاقصى برفقة دياب الجرو رئيس بلدية دير البلح و إبراهيم أبو سليم نائب رئيس اتحاد الكرة، ومعاذ أبو سليم رئيس نادي اتحاد دير البلح.

وأوضح أن المشروع يشمل توسعة المستشفى من خلال ضم مقر نادي اتحاد دير البلح  للمشفى لخدمة المحافظة الوسطى، اضافة لنقل النادي للمقر الجديد عبر البدء في مشروع بناء المرحلة الأولى ، وستبدأ الشركة العمل بداية الأسبوع المقبل حيث تبلغ القيمة الإجمالية (120000$).

وأشار الى أنه تم تخصيص قطعة الأرض لصالح النادي من قبل بلدية دير البلح لمدة (50) عام، حيث تم تسليم الأرض لشركة المقاولات.لتنفيذ المشروع 

كما شملت جولة هنية زيارة لإستاد محمد الدرة لمتابعة أعمال التطوير التي تم تمويلها من المجلس الأعلى للشباب والرياضة.
 

#عبد السلام هنية

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