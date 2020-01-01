غزة: لجنة الطوارئ العليا تصدر تنويها مهما في ظل الارتفاع الكبير بأعداد مصابي كورونا

غزة /سما/

أكدت لجنة الطوارئ العليا بمحافظة غزة يوم السبت، على ضرورة التزام المواطنين بإجراءات السلامة و الوقاية بسبب الارتفاع الكبير بأعداد المصابين بفيروس كورونا خلال اليومين الماضيين

و قالت لجنة الطوارئ في بيان صحفي: " أبناء شعبنا الصامد المعطاء في القطاع عامةً، ومحافظة غزة على وجه الخصوص تُجدد لجنة الطوارئ العليا بالمحافظة التأكيد على أن الوضع ما زال خطيراً في ظل تفشي فيروس كورونا بشكل كبير خلال اليومين الماضيين"

و تابعت: " سجلت المحافظة الخميس والجمعة 137 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في المحافظة منذ تفشي الفيروس في القطاع نهاية شهر آب/ أغسطس الماضي إلى 1700 إصابة"

و نوهت اللجنة لضرورة التزام جميع المواطنين بإجراءات السلامة والوقاية وأهمها ارتداء الكمامة بشكل مستمر والتباعد الجسدي والنظافة الشخصية الدائمة.

و أشارت اللجنة لضرورة التقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة وخاصة في وزارتي الصحة والداخلية، والالتزام بأي تعليمات جديدة تصدر عنهم.

و أكدت اللجنة أنه واجب على سكان المناطق والأحياء المصنفة حمراء وموبوءة عدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة القصوى، حفاظا على سلامتهم وسلامة عوائلهم.

و دعت اللجنة لعدم خروج كبار السن والأطفال من المنازل مطلقاً، حفاظاً على سلامتهم والتزاما بتعليمات الجهات المختصة.

و قالت: "نرجو من جميع المواطنين وقف الزيارات الاجتماعية خاصةً للمناطق المصنفة حمراء وموبوءة، مؤكدة أنه على الجميع عند التحرك خارج البيوت والاختلاط مع الاخرين ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية."

و أفادت اللجنة أنه يمنع منعاً باتاً عقد التجمعات واللقاءات الكبيرة او المشاركة فيها مثل العزاءات وحفلات الافراح وغيرها

وقالت اللجنة في ختام بيانها: " معاً وسوياً حتى نُحافظ على مدينتنا سليمة خالية من فيروس كورونا، وحتى نتخطى هذه الأزمة بسلام، مع تمنياتنا بالسلامة للجميع."