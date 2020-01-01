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السعودية تستعد لاستقبال المعتمرين بإجراءات احترازية

السبت 03 أكتوبر 2020 05:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية تستعد لاستقبال المعتمرين بإجراءات احترازية



سما /وكالات/

يستقبل المسجد الحرام غدًا الأحد أفواج المعتمرين بعد صدور الموافقة على عودة العمرة تدريجيا وفق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأتاحت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية تطبيق “اعتمرنا” للراغبين بأداء العمرة.

واستكملت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالسعودية استعداداتها وطاقاتها لاستقبال المعتمرين والزائرين مطبقة أعلى التدابير والإجراءات الاحترازية بالتعاون مع الجهات المختصة.

وجندت ما لا يقل عن 1000 موظف لمتابعة نسك العمرة بالمسجد الحرام.

#السعودية #فيروس كورونا #مناسك العمرة

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