مسؤول اسرائيلي: في كل لحظة نتعرض لتهديدات وهجمات الكترونية..!

القدس المحتلة /سما/

قال رئيس شعبة الدفاع في النظام السايبراني الوطني الاسرائيلي رفائيل فرانكو انه :"في كل لحظة هناك تهديدات ومحاولات هجومية ضد الفضاء الاسرائيلي ، وضد جميع القطاعات"

واضاف :"نحن في فوضى اجرامية كاملة- عدد معين من الاشخاص لديهم الكهرباء وامكانية وصول الى الانترنت، يمكنهم التسبب بأضرار كبيرة".

وقال المسؤول الاسرائيلي خلال حديثة مع القناة (13) ان مئات العاملين في وحدته ينشطون على مدار 24 ساعة يوميا لرصد المحاولات الهجومية بالوقت الفعلي لحدوثها في محاولة لمنعها.

وبرأي مؤسس ومدير شركة "كونفيدانس" الاسرائيلية رام ليفي في حديثه للقناة ان "من يهاجم هي دول لاغراض ارهابية، اغراض تجسس، اغراض فدية- وهكذا هم يدفعون للنشطاء الارهابيين" ايضا المنظمات الاجرامية في العالم فهموا الامكانيات الاقتصادية الهائلة، وبالطيع، قراصنة يهاجمون مواطنين عانيين بشكل عشوائي لابتزازهم ماليا.

وعرض التقرير قصة شاب اسرائيلي انهى تعليمه الجامعي حديثا، وكان يعتاش من استوديو التسجيل الخاص به، وقام بتنزيل برنامج، وخلال عملية التنزيل اخترقوا حاسوبة ووضعوا ملفات وطالبوا منه دفع فديو بقيمة 1000 دولار من عملية البيتكوين" وروى انهم نصحوه عدم دفع الفدية لانهم ببساطة يختفون بعد ان يتم الدفع لهم.

هذه الايام، في فترة الكورونا، الكثير يعملون من المنزل ويرتبطون مع اماكن عملهم عن طريق الشبكة، الجميع باتوا مكشوفين أكثر.