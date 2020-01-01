وزير الامن الداخلي الاسرائيلي:لا اعتقد ان الحكومة ستستمر اياما

القدس المحتلة /سما/

هاجم وزير الامن الداخلي الاسرائي أمير أوحانا من حزب الليكود الشريك الائتلافي "ازرق ابيض" وقال ان "المعايير التي تدفعهم سياسية" وانهم "يحاولون تشتيت الانتباه عن استقالة وزير السياحة من خلال تعيين مدع عام جديد للبلاد"، لافتا انه في حال استمر الوضع هكذا فان الحكومة على وضعها الحالي لن تستمر اياما.

وتأتي تصريحات اوحانا ردا على الاتهامات التي وجهت للحكومة بسبب ادارتها ازمة كورونا، والتي على اثرها قدم وزير السياحة من "ازرق ابيض" اساف زامير استقالته، وبعدها اعلن غانتس انه اصدر اوامرة لتعيين مدع عام ثابت للبلاد.

وبرأي اوحانا "يتضح ان "ازرق ابيض" يحاولون تشديد النبرة، ورغم الجهود لاقامة حكومة تستمر 4 سنوات- يتضح جدا ان الانتخابات تقترب" واضاف "يوجد لدينا معارضة داخل الائتلاف الحكومي وهذا الوضع للأسف لن يستمر اياما". وشدد :"ان لم يتعقل -ازرق ابيض- ويتوقفوا عن الانشغال في السياسة فاننا سنتجه نحو انتخابات. هذا الوضع مرتبط فقط بجانب واحد من الائتلاف، يجب علينا ان نعمل معا. لقد بذلوا اقصى جهودهم للدفاع عن هذه الاجتماعات لأنها مظاهرات ضد نتنياهو".

وقال اوحانا انه على عكس مزاعم ازرق ابيض، هم بالذات (ازرق ابيض) من يتعاملون بقلق شديد من المظاهرات وان الليكود لا يتكبد اي ضرر من اقامتها واوضح:"بدون ادنى شك انه لا يوجد ضرر كبير ناتج من المظاهرات لكن هناك ضرر لانتشار العدوى وليس ضررا سياسيا". وطالب اوحانا الشعب الاسرائيلي اخذ قسط من الراحة من الجدالات والمظاهرات حتى تتمكن الدولة من التعافي من فيروس كورونا.