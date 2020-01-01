ألمانيا تعتزم إدراج حزب الله على قائمة المنظمات الإرهابية في الاتحاد الأوروبي

سما /وكالات/

ذكرت مجلة "دير شبيغل" الألمانية، أن وزارة الداخلية الألمانية تعتزم إدراج حزب الله اللبناني على "قائمة الإرهاب" للاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن هذا التصنيف يسري حتى الآن فقط على الجناح العسكري للحزب الشيعي اللبناني.

ولفت وكيل وزارة الداخلية هانز-غيورج إنغلكه وفقًا للمجلة إلى ان "حزب الله منظمة إرهابية. وسيتم بذل مساعي خلال رئاسة ​ألمانيا​ للاتحاد الأوروبي من أجل إدراج الحزب ككل على قائمة التكتل للإرهاب".

وأضافت المجلة أن الخارجية الألمانية تدعم المقترح الجديد لوزارة الداخلية بشكل قوي، وكان حظر حزب الله قد فشل حتى الآن بسبب معارضة فرنسا ورئيسها إيمانويل ماكرون الذي كان يقول إن حزب الله يشارك في الحكم في لبنان ومن المهم أن لا يتم نبذه بالكامل.

وقالت المجلة: "ومع فشل تشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة السفير مصطفى أديب وفق المبادرة التي أطلقها الرئيس ماكرون أخيرا وتوافق على إطارها العام مع الأطراف السياسية في بيروت، يبدو أن ماكرون نأى بنفسه مؤخرا عن الحزب للمرة الأولى، ووجه بشكل علني انتقادات لحزب الله اللبناني".

وكان ماكرون قد قال في وقت سابق إن على حزب الله "ألا يعتقد أنه أقوى مما هو". وأضاف أن حزب الله "لا يمكن أن يكون في الوقت نفسه جيشا يحارب إسرائيل وميليشيا في سوريا وحزبا يحظى باحترام في لبنان. عليه أن يثبت أنه يحترم جميع اللبنانيين. وفي الأيام الأخيرة، أظهر بوضوح عكس ذلك".

وفي سياق متصل، قالت عضو مجلس الشيوخ الفرنسي نتالي غوليه، لقناة "سكاي نيوز" عربية: "آمل أن تقوم فرنسا بهذه الخطوة أيضا، لأن فرنسا تميز بشكل غير مبرر بين الذراع العسكري لحزب الله والحزب السياسي، وفي الحقيقة حزب الله هو جماعة واحدة لا يمكن الفصل بين ذراعها العسكري والسياسي".