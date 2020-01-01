  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

وزير السياحة والاثار المصرية يعلن عن كشف أثري عظيم يعود الي قبل 600 سنة

السبت 03 أكتوبر 2020 04:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير السياحة والاثار المصرية يعلن عن كشف أثري عظيم يعود الي قبل 600 سنة



وكالات

أعلن وزير السياحة والآثار المصري، خالد عناني، يوم السبت،  تم استخراج توابيت  من 3 آبار بمنطقة سقارة الأثرية في محافظة الجيزة، في أول كشف أثري منذ تفشي وباء كورونا بلغ 59 تابوتا أثريا تعود لعدد من الكهنة وكبار الموظفين.

وأوضح عناني، في مؤتمر صحفي، أن معظم التوابيت في حالة جيدة وتعود لـ 600 سنة قبل الميلاد.

وأضاف أن الكشف الأثري يضم، إلى جانب التوابيت، عشرات التماثيل والتمائم التي سيتم عرضها في المتحف المصري الكبير.

وتمت إزالة الرمال التي تغطي بئر دفن التوابيت، بارتفاع 9 أمتار ثم النزول إلى البئر بعمق 11 متر للوصول إلى توابيت الأسرة 26 من الدولة المصرية القديمة.

وكشف وزيري عن وجود المزيد من الآبار التي تضم توابيت أثرية أخرى سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقا.

 

وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مصطفى وزيري، أن أعمال الحفائر في المنطقة بدأت في أغسطس 2020، مشيرا إلى أنها تمت بواسطة بعثة أثرية مصرية.

 
 

 

#مصر #الاثار #الجيزة #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

غزة: "أصدقاء المريض" تصدر توضيحا بشأن وفاة المواطنة "دينا الحايك" أثناء الولادة

شاهد: جيش الإحتلال ينشر فيديو تحت عنوان :"كشف ما حاول نصر الله إخفاءه.. احبكها أكتر"

شاهد: احتفالات ضخمة بمصر في ذكرى نصر أكتوبر لدعم السيسي.. وظهور مروحيات "التمساح" الروسية

شاهد الصور : نقل ترامب إلى المستشفى

حميدتي : ماضون في اتجاه بناء علاقات مع إسرائيل دون خوف من أحد

حلس يوجه رسالة مهمة لـ"مركزية فتح" بشأن موظفي غزة: خصومات 2017 لم تكن مرتبطة بالأزمة المالية!

حميدتي يكشف عن محادثة دارت بينه وبين الرئيس المعزول عمر البشير بخصوص إسرائيل

الأخبار الرئيسية

غزة

غزة: لجنة الطوارئ العليا تصدر تنويها مهما في ظل الارتفاع الكبير بأعداد مصابي كورونا

الاعلامي الحكومي بغزة يوضح حقيقة الانياء المتداولة بشأن عودة الإغلاق التام للقطاع لمدة 14 يوماً

6

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

مستشار ترامب : "الوضع جدي للغاية والرئيس متعب جدا ويعاني من صعوبة في التنفس"

وزيرة الصحة : تسجيل 11 حالة وفاة و 406 اصابات جديدة بفيروس كورونا