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أردوغان يتوعد بعملية عسكرية جديدة داخل الاراضي السورية لمكافحة الارهاب

السبت 03 أكتوبر 2020 04:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
أردوغان يتوعد بعملية عسكرية جديدة داخل الاراضي السورية لمكافحة الارهاب



وكالات

هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، بالتدخل والتحرك التركي الذاتي لمواجهة المجموعات المسلحة التي تتهمها أنقرة بـ"الإرهابية" داخل سوريا، في حال لم يتم الالتزام بالوعود المقدمة للجمها.

 

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التركي عبر اتصال مرئي، في افتتاح سد "ريحانلي" الجديد، بولاية هطاي جنوب تركيا. 

وقال أردوغان:"سنذهب بأنفسنا لتطهير أوكار الإرهاب بسوريا إن لم يتم الوفاء بالوعود المقدمة لنا، لقد قضينا على الممر الإرهابي المراد إقامته على طول حدودنا وأثبتنا أن أشقاءنا السوريين ليسوا وحدهم".

ولفت إلى أن الوجود التركي الفاعل في سوريا "سيتواصل ميدانيا حتى يتحقق الاستقرار على حدودنا الجنوبية مع سوريا".

 

وجدد أردوغان رفض تركيا المطلق "لأي خطوة من شأنها التسبب في مأساة إنسانية جديدة في إدلب السورية"، مشيرا إلى "الأطراف التي تلتزم الصمت إزاء التنظيمات الإرهابية" لافتا إلى أن "الدول الداعمة لها تضع كافة المبادئ الأخلاقية والقانونية والحقوقية جانبا عندما يتعلق الأمر بتركيا".

 

وقال: "إن تركيا ستواصل إزعاج كافة الأطراف التي تكن العداء لإدلب وشعبها". 

 

#أردوغان #تركيا #سوريا #ادلب #الارهاب

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