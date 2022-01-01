استبعاد كافاني من التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022

وكالات

أثار مساعد مدرب منتخب أوروغواي، ماريو ريبولو، الشكوك حول جهوزية ولياقة كافاني، الذي لم يخض أي مباراة منذ أشهر عدة، وقال: "بالإضافة إلى واقع معرفتنا جميعا بقدرات إدينسون، إلا أن هذا الفيروس (كوفيد-19) أدى إلى إيقاف برنامجه التدريبي".

وتعود آخر مباراة لكافاني مع سان جيرمان إلى 11 مارس الماضي، ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا، قبل أن يتفشى فيروس كورونا المستجد في قارة أوروبا والعالم.

ويستقبل منتخب أوروغواي على أرضه في العاصمة مونتيفيديو ضيفه منتخب تشيلي، في الثامن من الشهر الحالي، قبل أن ينتقل بعد خمسة أيام إلى العاصمة كيتو لمواجهة الاكوادور.