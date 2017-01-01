الشرطة تقبض على شخص بحوزته جهاز للتنقيب عن الآثار في طولكرم

طولكرم /سما/

قبضت الشرطة، اليوم، على شخص بتهمة التنقيب عن آثار في منطقة مابين بلدتي دير الغصون وعتيل شمال مدينة طولكرم.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة،أنه وبناء على ورود إشارة لفرع شرطة السياحة والآثار في شرطة المحافظة، حول وجود شخص يقوم بالتنقيب عن أثار في منطقة واقعه مابين بلدتي دير الغصون وعتيل شمال طولكرم.

وعلى الفور، تحركت قوة من شرطة السياحة والآثار، بمساندة مركز شرطة عتيل إلى المكان، وتم القبض على شخص وضبط بحوزته على عدة للتنقيب، وجهاز كشف عن المعادن.

حيث تم إحضار الشخص والمضبوطات لمديرية الشرطة، وبتدوين إفادته، أفاد بقيامه بإحضار الجهاز من أجل البحث عن دفائن تحت الأرض، بغرض التنقيب عن الآثار في تلك المنطقة.

وأكدت أنه تم توقيف الشخص والمضبوطات، وإحالته إلى النيابة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه أصولاً

