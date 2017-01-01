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نادي الأسير: الاحتلال يوافق على إدخال أموال "الكانتينا" للأسرى خلال اليومين المقبلين

السبت 03 أكتوبر 2020 04:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
نادي الأسير: الاحتلال يوافق على إدخال أموال "الكانتينا" للأسرى خلال اليومين المقبلين



رام الله /سما/

 أكد رئيس نادي الأسير قدورة فارس، أن إدارة سجون الاحتلال، وافقت على إدخال أموال "الكانتينا"، وذلك خلال اليومين المقبلين، بعد اتفاق جرى بينها وبين الأسرى.

وأشار فارس إلى أن الأسرى سيبلورون خطة نضالية أقوى وأوسع للإضراب الذي بدأوه أمس، في حال عدم التزام إدارة السجون بما تم الاتفاق عليه.

وتطرق فارس في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم السبت، للوضع الصحي للأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام لليوم 69 على التوالي، مؤكدا خطورة وضعه الصحي، وأنه لن يوقف إضرابه حتى يتم الإفراج عنه.

وقال فارس إن محكمة الاحتلال وضعته في المستشفى دون قيود أو حراسة، في إشارة منها على حريته، إلا أنه لا يثق بهذا، ويطالب بالإفراج عنه.

#نادي الاسير #أموال الكانتينا #سجون الاحتلال

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