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لا حديث حتى اللحظة بشأن عودة المدارس

الاعلامي الحكومي بغزة يوضح حقيقة الانياء المتداولة بشأن عودة الإغلاق التام للقطاع لمدة 14 يوماً

السبت 03 أكتوبر 2020 04:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاعلامي الحكومي بغزة يوضح حقيقة الانياء المتداولة بشأن عودة الإغلاق التام للقطاع لمدة 14 يوماً



غزة /سما/

نفى رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، سلامة معروف، الأخبار التي تتحدث عن عودة الإغلاق التام للقطاع لمدة 14 يوماً.

وقال معروف في حديث لإذاعة "القدس" المحلية اليوم السبت إن "ما يتم الترويج له بشأن فرض إغلاق تام لـ 14 يوماً، غير مطروح والإغلاق التام تم تسجيله في بداية انتشار الفيروس ونأمل آلا نعود له".

وأضاف: "هذا السيناريو مطروح ولكن في حالة الارتفاع الكبير في الإصابات والمواطنون قادرون على تلافي هذا القرار".

وتابع: "التوجه الحالي المطروح هو تخفيف الإجراءات للعديد من القطاعات، والإصابات التي تسجل هي لنفس البؤر، ولا داعي ان يتم زج المجتمع للإغلاق وتحمل وزر فئة معينة".

وأضاف: "لا حديث حتى اللحظة بشأن عودة المدارس، وقرار عودة الثانوية العامة الأسبوع القادم مختلف، كون أن الصفوف الافتراضية والتعليم عن بعد يمكن ان تغني باقي المراحل ولكن مرحلة الثانوية العامة تحتاج إلى التعليم الوجاهي".

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