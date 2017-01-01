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"الخارجية" تنشر تنويهًا مهما للمواطنين المسجلين للسفر إلى السعودية

السبت 03 أكتوبر 2020 03:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية" تنشر تنويهًا مهما للمواطنين المسجلين للسفر إلى السعودية



رام الله /سما/

نشرت وزارة الخارجية والمغتربين، توضيحا للمواطنين المسجلين لديها، والراغبين بالسفر إلى المملكة العربية السعودية.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، إن المواطنين من حملة جوازات السفر الأردنية، سواء الدائمة أو المؤقتة، والتي بقي على صلاحيتها أقل من ستة أشهر يستطيعون السفر، في حال كانوا يملكون الإقامات والأوراق الثبوتية اللازمة، التي تمكنهم من دخول الأراضي السعودية.

وأضافت أن المواطنين من حملة الجوازات الأردنية الدائمة منتهية صلاحية، وبرقم وطني أردني، أو بقي على انتهاء مدة صلاحيتها أقل من ستة أشهر، يستطيعون تجديدها في المطار قبل السفر.

وتابعت أن حملة الجوازات الأردنية المؤقتة منتهية صلاحية بالكامل لا يستطيعون تجديدها، ولا يستطيعون السفر على متن رحلة يوم الخميس المقبل.

وأكدت الخارجية أن المواطنين الراغبين في السفر إلى السعودية، ولكنهم مضطرون لدخول الأراضي الأردنية لفترة من الزمن لإنهاء معاملاتهم، تنطبق عليهم الترتيبات والبروتوكولات الأردنية التي تسري على أي مواطن يرغب في دخول الأراضي الأردنية.

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #سفر #السعودية

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