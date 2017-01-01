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إغلاق مدرستين شرق طولكرم بسبب كورونا

السبت 03 أكتوبر 2020 03:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
إغلاق مدرستين شرق طولكرم بسبب كورونا



طولكرم /سما/

أغلقت اللجنة الشعبية لخدمات مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، مدرسة الذكور، تزامنًا مع إغلاق وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين لمدرسة الإناث، مدة 48 ساعة، عقب اكتشاف إصابات بفيروس كورونا.

وقال مدير اللجنة طه إيراني، ‫"في ظل ازدياد عدد الإصابات بكورونا في مخيم نور شمس، ووجود عدد من الإصابات في مدرسة الإناث، قررت لجنة الطوارئ في المخيم، التي تضم اللجنة الشعبية، وتنظيم حركة "فتح"، ومؤسساته إغلاق مدرسة الذكور احترازيا، وذلك حسب البروتوكول الصحي المعمول به، من أجل إجراء عملية التعقيم في المدرستين، وحصر دائرة المخالطين.

وأضاف أن عدد الإصابات بلغت حتى اليوم في المخيم (13) إصابة، فيما وصل عدد الإصابات خلال الثلاثة أيام الماضية إلى أكثر من (50) إصابة، وفق الوكالة الرسمية.

#طولكرم #فيروس كورونا #إغلاق مدرستين

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