بالفيديو ..هيا الشعيبي ترد علي هجوم السعوديين عليها

وكالات

أثارت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي جدلا واسعا، خلال تعليقاتها على حضور أمير قطر تميم بن حمد، لتشييع جثمان أمير الكويت الراحل صباح الأحمد الصباح.



ونشرت الشعيبي عبر "إنستغرام" و"سناب شات" مجموعة من الصور التي تظهر أمير قطر، مع دعاء له بالتوفيق، ووصفه بـ"تميم المجد".



إلا أن إحدى الصور التي جمعت أمير الكويت وأمير قطر، علقت عليها الشعيبي بالقول: "اللهم إنه كان نصيرا للحق، عدوا للباطل، اللهم ارحمه برحمتك".

وأثار هذا التعليق سخط مغردين سعوديين وإماراتيين، اعتبروا أن الفنانة الكويتية تعني أن قطر تسير على الحق في الأزمة الخليجية.

ورفضت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، الهجوم الأخير عليها من طرف حسابات سعودية، قائلة إنها في حداد ولن ترد، وإن النميمة لا تفيد.