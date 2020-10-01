  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

بالفيديو ..هيا الشعيبي ترد علي هجوم السعوديين عليها

السبت 03 أكتوبر 2020 03:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو ..هيا الشعيبي ترد علي هجوم السعوديين عليها



وكالات

أثارت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي جدلا واسعا، خلال تعليقاتها على حضور أمير قطر تميم بن حمد، لتشييع جثمان أمير الكويت الراحل صباح الأحمد الصباح.

ونشرت الشعيبي عبر "إنستغرام" و"سناب شات" مجموعة من الصور التي تظهر أمير قطر، مع دعاء له بالتوفيق، ووصفه بـ"تميم المجد".


إلا أن إحدى الصور التي جمعت أمير الكويت وأمير قطر، علقت عليها الشعيبي بالقول: "اللهم إنه كان نصيرا للحق، عدوا للباطل، اللهم ارحمه برحمتك".

وأثار هذا التعليق سخط مغردين سعوديين وإماراتيين، اعتبروا أن الفنانة الكويتية تعني أن قطر تسير على الحق في الأزمة الخليجية.

ورفضت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، الهجوم الأخير عليها من طرف حسابات سعودية، قائلة إنها في حداد ولن ترد، وإن النميمة لا تفيد.

#الكويت #الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح #قطر #السعودية #الامارات #جنازة

الأكثر قراءة اليوم

غزة: "أصدقاء المريض" تصدر توضيحا بشأن وفاة المواطنة "دينا الحايك" أثناء الولادة

شاهد: احتفالات ضخمة بمصر في ذكرى نصر أكتوبر لدعم السيسي.. وظهور مروحيات "التمساح" الروسية

شاهد: جيش الإحتلال ينشر فيديو تحت عنوان :"كشف ما حاول نصر الله إخفاءه.. احبكها أكتر"

حلس يوجه رسالة مهمة لـ"مركزية فتح" بشأن موظفي غزة: خصومات 2017 لم تكن مرتبطة بالأزمة المالية!

شاهد الصور : نقل ترامب إلى المستشفى

حميدتي : ماضون في اتجاه بناء علاقات مع إسرائيل دون خوف من أحد

حميدتي يكشف عن محادثة دارت بينه وبين الرئيس المعزول عمر البشير بخصوص إسرائيل

الأخبار الرئيسية

مستشار ترامب : "الوضع جدي للغاية والرئيس متعب جدا ويعاني من صعوبة في التنفس"

وزيرة الصحة : تسجيل 11 حالة وفاة و 406 اصابات جديدة بفيروس كورونا

p

شاهد: جيش الإحتلال ينشر فيديو تحت عنوان :"كشف ما حاول نصر الله إخفاءه.. احبكها أكتر"

الصحة بغزة : تسجيل 114 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 95 حالة تعافٍ

o

حميدتي : ماضون في اتجاه بناء علاقات مع إسرائيل دون خوف من أحد