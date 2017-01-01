"​نيويورك تايمز​": إصابة ترامب بكورونا أدت إلى قلب السباق الرئاسي في لحظة

واشنطن /سما/

اعتبرت وسائل إعلام أمريكية أن إصابة الرئيس الأمريكي المرشح للانتخابات الرئاسية، دونالد ترامب، بفيروس كورونا المستجد أدت إلى قلب السباق الرئاسي في لحظة فتحت مواجهة استثنائية بين الجمهوريين والديمقراطيين على سيناريوهات مختلفة.

وأعادت صحيفة "​ديلي ميل​" الأمريكية نشر تقرير مطول من صحيفة "نيويورك تايمر"، الى أن إعلان الرئيس دونالد ترامب عن إصابته بفيروس كورونا، أدى إلى قلب السباق الرئاسي في لحظة، مما دعا إلى أسئلة مهمة حول موقفه المتعجرف تجاه الوباء ومستقبل حملته قبل 32 يومًا فقط من الانتخابات.

كان ترامب قد تأخر بالفعل عن جو بايدن في استطلاعات الرأي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى سوء تعامله مع الفيروس الذي زعزع الحياة اليومية للناخبين لأكثر من ستة أشهر.

ضاعف من الصعوبات التي يواجهها من خلال تجاهل، وفي بعض الأحيان التقليل من أهمية الاحتياطات الأساسية، مثل ارتداء القناع ، الذي كان مستشاروه الصحيون يحثون الأمريكيين على اتخاذها لحماية أنفسهم. وقد حث الدول والمدارس والشركات وحتى الفرق الرياضية بشكل متكرر على العودة إلى طبيعتها.

مع انخفاض العقود الآجلة للأسهم ليلة الجمعة، قال الاستراتيجيون في كلا الحزبين وحتى كبار مساعدي ترامب إن الرئيس سيواجه حكمًا قاسًا من الناخبين لإلقائه بالبلاد في حالة من عدم اليقين أكبر بعد واحدة من أكثر السنوات صعوبة في التاريخ الأمريكي.

قال روب ستوتزمان ، المستشار الجمهوري ، مشيرًا إلى "استهزاء ترامب بالاحتياطات الواضحة": "من الصعب أن نتخيل أن هذا لا ينهي آماله في إعادة انتخابه".

أعرب بعض الجمهوريين الذين يتطلعون إلى الاتجاه الصعودي عن أملهم في أن تدفعه حالة ترامب إلى الامتناع عن الخطاب التحريضي الذي أدى إلى نفور العديد من الناخبين وجعل الانتخابات أقل من الاستفتاء على سلوكه.

قال أليكس كاستيلانوس ، الاستراتيجي الجمهوري المخضرم: "السلام والهدوء يساعدانه". "إنه عنصر الاستقطاب وليس الاتجاه الذي يود أن يسير فيه البلد".

قد يشير التاريخ إلى أنه من غير المرجح أن يكتم ترامب صوته ، كما أشار كاستيلانوس مع تحذير: "ما لم يغرد أكثر".

حتى لو تعافى ترامب تمامًا بعد فترة عزله ، فإن ملايين الأمريكيين يصوتون بالفعل الآن ، عبر الاقتراع عبر البريد أو التصويت الشخصي المبكر.

بعد عام بدأ بإقالة ترامب وشمل وباءً وانهيارًا اقتصاديًا واحتجاجات على العدالة العرقية واضطرابات حضرية بالإضافة إلى وفاة القاضية روث بادر جينسبيرغ الشهر الماضي ، قد تدفع مفاجأة أكتوبر هذه الناخبين أيضًا إلى السعي للحصول على فترة راحة من اضطراب.

على الرغم من كل الدراما التي قدمها عام 2020 ، كان السباق الرئاسي منيعًا إلى حد كبير أمام الأحداث ، بما في ذلك المساءلة والفيروس والاضطرابات بسبب العنصرية والضائقة الاقتصادية الشديدة. يتمتع بايدن بتقدم ثابت في استطلاعات الرأي منذ إعلانه فعليًا عن الترشيح في أبريل.

لكن اختبار الرئيس الحالي إيجابيًا لمرض قد يكون مميتًا هو من حيث الحجم الأكبر.

لا يزال هناك قدر كبير من المعلومات غير معروف، ومع ذلك ، والأهم من ذلك كله ما إذا كانت أعراض ترامب تظل خفيفة أو تزداد حدة. ومن الصعب التنبؤ بتأثير الأحداث التي تبدو كارثية على السباق. بعد كل شيء ، عندما ظهر فيديو Access Hollywood قبل أسابيع فقط من الانتخابات في عام 2016 ، كان يُعتقد على نطاق واسع أن تفاخر ترامب بالاستيلاء على الأعضاء التناسلية للمرأة من شأنه أن يقضي على فرصه في الفوز.

أما بايدن، فقال صباح الجمعة في تغريدة على تويتر إنه "سيواصل الدعاء من أجل صحة وسلامة الرئيس وعائلته". وقال كبار مستشاريه إن نائب الرئيس السابق سيحافظ على نفس النبرة طوال اليوم وسيحجم عن انتقاد ترامب.

كيف سيتعامل بايدن مع أنباء إصابة الرئيس بالفيروس غير واضح ، ومن المرجح أن يتوقف على حالة ترامب. لقد جعل تعامل الرئيس مع الأزمة الصحية المحور الرئيسي لانتقاداته لقيادة ترامب.

حث المشرعون الديمقراطيون بايدن يوم الجمعة على الاستمرار في مسار الحملة الانتخابية وتكييف تصريحاته لتعكس جدية اللحظة. قال النائب تيم رايان من ولاية أوهايو: "إنه دليل على أننا بحاجة إلى أن نكون يقظين وأننا بحاجة إلى قيادة ناضجة". "إنه لا يحتاج حتى إلى طرح ترامب بالاسم ، فقط قل أنه أمر خطير للغاية ، حتى الرئيس يمكنه الحصول عليه."

في حين أن مساعدي بايدن حريصون على عدم الظهور بمظهر غير حساس علنًا ، فإنهم يشككون في أن ترامب قد أصيب بالفعل بالفيروس بحلول الوقت الذي قدم فيه أداءه اللاذع خلال مناظرة يوم الثلاثاء في كليفلاند ، حسبما قال مسؤول في الحملة يوم الجمعة. وقال المسؤول إنهم غاضبون لأن أفراد عائلة ترامب رفضوا ارتداء الأقنعة في قاعة المناظرة ، ويبدو أنهم رفضوا جهود موظف في كليفلاند كلينك لحملهم على ارتداء أقنعة.

في البيت الأبيض ، أقر مستشارو الرئيس بأن الاختبار الإيجابي سيذكر الناخبين بمدى استخفاف ترامب بالفيروس ، ليس فقط بإهماله للسلامة ولكن أيضًا في تقييماته الوردية المفرطة حول جائحة أودى بحياة أكثر من 207000 شخص في الولايات المتحدة. اعترف أحد المستشارين بأن تهور ترامب يرقى إلى مستوى "الكارثة" السياسية.

يكاد يكون من المؤكد أن النقاشين المتبقيين بين ترامب وبايدن سيتأثران. ومن المقرر أن يكون الموعد التالي أقل من أسبوعين من الآن ، في 15 أكتوبر ، ومن المرجح أن تبقي التوجيهات الطبية الرئيس معزولًا حتى ذلك الحين.

كما سيتم تعطيل طبيعة الحملة. وبعد المضي قدمًا في المسيرات الكبيرة التي يتوق إليها ، على الرغم من القواعد التي تمنع التجمعات الكبيرة في العديد من الولايات ، لن يتمكن ترامب من مغادرة واشنطن خلال المرحلة النهائية الحاسمة من الحملة.

علاوة على ذلك ، فإن إحدى حججه المركزية ضد بايدن ، أن نائب الرئيس السابق البالغ من العمر 77 عامًا ضعيف وغير لائق لقيادة البلاد ، قد تم تقويضها الآن بسبب الأسئلة حول صحة الرئيس.

في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة، كان بعض مساعدي ترامب يناقشون طرقًا ليراها الجمهور في وقت لاحق من اليوم ، حتى يتمكن من إبلاغهم بأنه لا يزال يقود البلاد. وقال شخص مطلع على المناقشات إن أحد الخيارات كان توجيه خطاب إلى الأمة.

ومع ذلك، في المحادثات الخاصة ، كان أعضاء طاقمه صريحين أيضًا بأن الرئيس لديه بعض الظروف الأساسية التي قد تجعله أكثر عرضة للإصابة بنوبة شديدة من الفيروس.

كان بايدن حريصًا على احترام اللوائح المحلية ، وارتداء قناع وعقد أحداث صغيرة مع التباعد الاجتماعي. لكنه تعرض لضغوط من بعض الديمقراطيين للقيام بحملة أكثر قوة، وعكس طاقمه مساره يوم الخميس وقرروا البدء في استطلاع رأي شخصي.

موقف ترامب من الأقنعة جعله يتعارض مع غالبية الشعب وحتى البعض في حزبه. قال 40 في المائة من الجمهوريين في استطلاع أجرته New York Times / Siena College الشهر الماضي إنهم يؤيدون تفويض القناع على مستوى البلاد عندما يكون التباعد الاجتماعي غير ممكن. أبرز قادة الحزب الجمهوري الآخرون ، بمن فيهم السناتور ميتش ماكونيل من ولاية كنتاكي ، زعيم الأغلبية ، مرارًا وتكرارًا أهمية الأقنعة وحرصوا على ارتدائها داخل مبنى الكابيتول.

أشار استطلاع التايمز، إلى جانب تلك التي تم إجراؤها في ولايات ساحة المعركة، إلى أن غالبية الناخبين لا يوافقون على نهج ترامب تجاه الوباء ويثقون في بايدن للقيام بعمل أفضل في التعامل مع الموقف.

لكن قرع طبول البيانات هذا لم يغير نهج ترامب تجاه المرض.

يوم الثلاثاء، في أول مناظرة له مع بايدن ، سخر ترامب من خصمه ، زميله السبعيني، لاحتياطاته.

قال الرئيس: "أنا لا أرتدي أقنعة مثله". "في كل مرة تراه، يكون لديه قناع. يمكن أن يتكلم على بعد 200 قدم منها. ويظهر بأكبر قناع رأيته في حياتي ".

حتى يوم الخميس، بعد أن ظهرت أعراض الفيروس على مساعده المقرب هوب هيكس، ألقى ترامب ملاحظات من البيت الأبيض لحضور حفل عشاء مؤسسة ألفريد إي سميث التذكاري السنوي أصر فيه كذباً على أن "نهاية الوباء باتت في الأفق. "