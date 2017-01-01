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وقفة لـ "الشعبية" رفضًا للتمييز الذي يطال موظفي غزة

السبت 03 أكتوبر 2020 03:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
وقفة لـ "الشعبية" رفضًا للتمييز الذي يطال موظفي غزة



غزة /سما/

 نظمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم السبت، وقفة جماهيرية، رفضًا لـ "استمرار العقوبات" و"التمييز" بين أبناء الوطن، والذي قالت إن السلطة تنتهجه تجاه قطاع غزة.

وشارك العشرات من عناصر الجبهة في الوقفة التي نظمت على دوار أبو حميد بمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، ورفع المشاركون شعارات تطالب بوقف الإجراءات بحق غزة.

ونددت الجبهة بـ "تعامل السلطة والحكومة الفلسطينية بهذا الشكل مع الموظفين بغزة"، مشددةً على "ضرورة وقف الإجراءات المتبعة بحقهم" خاصةً وأن القطاع يعيش أزمة إنسانية ومعيشية هي الأسوأ على الإطلاق.

وطالبت الجبهة، بإدراج العمال من غزة ضمن صندوق وقفة عز أسوة بعمال الضفة، ووقف التمييز الجغرافي.

#الجبهة الشعبية #موظفي غزة

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