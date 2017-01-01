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مستوطنون يتعمدون تلويث نبع "سيلون" الذي يشرب منه اهالي قريوت

السبت 03 أكتوبر 2020 03:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يتعمدون تلويث نبع "سيلون" الذي يشرب منه اهالي قريوت



نابلس /سما/

 اشتكى اهالي قرية قريوت، جنوب نابلس، من تَعمُّد مستوطنين تلويث مياه "نبع سيلون" الذي تتزود منه القرية بمياه الشرب.

وقال الناشط في مواجهة الاستيطان، بشار القريوتي، بأن اقتحام مجموعات من المستوطنين لنبع سيلون قد زاد في الفترة الاخيرة واصبح شبه يومي، حيث يقوم المستوطنون بالسباحة بمياه النبع والتسبب بتلويثها عمدا لحرمان الاهالي من استخدامها للشرب.

واشار القريوتي الى انه يوجد ضمن أراضي القرية خمسة ينابيع، وقد سيطر الاحتلال خلال السنوات السابقة على ثلاثة منها ضمن مراحل السيطرة على أراضي القرية، فيما بقي نبعان وهما "سيلون" و"نبع قريوت" كمصدرين لمياه الشرب في القرية، لكن المستوطنين يحاولون السيطرة على نبع "سيلون" ويتذرعون بأنه نبع مقدس لديهم.

وغالبا ما يتصدى اهالي القرية للمستوطنين الذين يقتحمون نبع "سيلون" ويقومون بطردهم الا ان قوات الاحتلال ماتلبث ان تتدخل لحماية المستوطنين.

#مستوطنون #نابلس

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