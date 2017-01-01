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اعتقال حراس مقبرة باب الرحمة قرب باب الاسباط

السبت 03 أكتوبر 2020 03:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقال حراس مقبرة باب الرحمة قرب باب الاسباط



القدس المحتلة /سما/

 اعتقلت شرطة الاحتلال في مدينة القردس حراس مقبرة باب الرحمة شمال المسجد القصى قرب باب الأسباط .

وقالت مصادر محلية، ان شرطة الاحتلال اعتقلت محمد الشلادة وأحمد الدلال ، ونقلتهم بمركبة الشرطة بعد تصديهم للمستوطنين الذين دنسوا مقبرة الرحمة .

يشار ان المستوطنين يحاولون في الأونة الأخيرة اقتحام مقبرة الرحمة والقيام بصلوات تلمودية امام باب الرحمة وباب التوبة المغلقين واللذين يؤديان إلى مصلى مبنى باب الرحمة ويتم نفخ البوق في المكان من قبل الحاخامات من بيتهم المتطرف يهودا اغليك ، في اشارة إلى استهدف مبرمج للمنطقة التي توجد فيها قبور للصحابة منها عبادة بن الصامت 

#اعتقال #قوات الاحتلال #مقبرة باب الرحمة #المسجد الاقصى

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