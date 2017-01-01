المعركة الاولى لنهائي دوري جوال انتهت للدهيشة

رام الله / سما /

قطع فريق ابداع نصف الطريق نحو اللقب بفوزه المستحق على ارثوذكسي بيت ساحور في اللقاء الاول بينهما ضمن الفاينل بدوري جوال الخميس على صالة ابو عمار الشبابية ببيت لحم ، بحضور رئيس الاتحاد ابراهيم حبش ورئيس لجنة الحكام احمد دعنا ووفق البروتوكول الطبي المتبع ، ليقترب فريق ابداع من ملامسة كاس الدوري بانتظار الجولة الثانية السبت امام بيت ساحور والتي ستكون حاسمة للفريقين .

انتهت المباراة الاولى من ضمن جولة المباريات في النهائي كما خطط لها فريق ابداع وخرج منها فائزا بصعوبة كبيرة ، لكنه حقق المراد من خلال الفوز الاهم ليريح اعصاب فريقه في الجولة الثانية السبت على صالة بيت ساحور والتي ستكون حاسمة لكليهما ففريق ابداع يريد التتويج من خلال اعادة انتصاره في الجولة الثانية ولا يريد الذهاب للمباراة الحاسمة في حالة رد ارثوذكسي بيت ساحور اعتباره في اللقاء الثاني.

انهى الفريق الابداعي اللقاء الاول من النهائي بنتيجة 68 نقطة مقابل 66 كانت كافية بتحقيق المراد ، فيما كان فريق ارثوذكسي بيت ساحور يمني النفس بتحقيق الفوز كي يذهب الى اللقاء الثاني مرتاحا ودون ضغوط لتحقيق الفوز الثاني ومن ثم التتويج في ملعبه ليحرز اول بطولة للدوري بعدما احرز الفريق بطولات الكاس والسوبر.

فريق بيت ساحور لم يكن موفقا بالمطلق في مباراته الافتتاحية للنهائي فكانت الكرات المقطوعة للفريق الميزة الاهم وكذلك الهجمات غير الناجحة وعدم التوفيق بالتسجيل فيما كان عمار قشطة من ابداع شعلة نشاط وتوفيق في التسجيل ،

فريق بيت ساحور سيلعب اللقاء الثاني تحت الضغط كونه لا يوجد تعويض في حالة الخسارة بينما هناك متسع من الوقت لابداع في حال الخسارة وتعويض ما فات باللقاء الحاسم على ملعبه بصالة ابو عمار المكان المحبب للفريق لاجراء المباريات وليكون التتويج في عقر داره .

مباراة الخميس كانت متوسطة المستوى من الفريقين لكن الكفة رجحت لمصلحة ابداع في النتيجة واللعب الجماعي والتنظيم الدفاعي وهدوء الاعصاب فحقق الفريق المراد بينما استعجل فريق بيت ساحور الفوز ولم يقم المدرب معتز ابو دية بمشاركة بعض المميزين من الفريق بالمباراة خاصة انه كان واضحا على الاساسيين الاعياء وعدم التوفيق فكان لا بد من التغيير الذي لم يحصل وقد يكون للمدرب ابو دية وجهة نظر اخرى كونه يعلم قدرات وفنيات وامور فريقه فلعب في هذه المساحة.

بالمقابل لعب ابداع بفدائية اكثر وبقتال مشروع ليحقق النتيجة المرجوة الفوز باللقاء ونجح مدربه عصام الحسنات في مسعاه من ذلك.

مباراة السبت لا تقبل القسمة على اثنين بالنسبة لبيت ساحور المطالب بتحقيق الفوز لاكثر من امر اهمه لرد اعتباره والذهاب لمباراة حاسمة وثانيهما كونه يلعب على ملعبه في بيت ساحور ويريد الفوز للذهاب للمباراة الحاسمة حتى لا يفقد الامل في المنافسة على اللقب.

فريق ابداع حقق المطلوب من المباراة الاولى ويريد الان التاكيد على احقيته بالفوز باللقاء الثاني وقطع الطريق امام بيت ساحور من اعادة احياء الامل له بمباراة ثالثة.

سجل عمار قشطة 22 نقطة منها ثلاثية و11 ريباوند وعاصم عدوان 12 نقطة ووليد جفال 12 وممدوح الهريمي 8 ، فيما سجل لبيت ساحور موسى بشير 14 نقطة ووسيم مسك 13 وجاك صابات 12 وامين سلمان 10 نقاط

وفاز عمار قشطة من ابداع بجائزة افضل لاعب باللقاء.

حكم اللقاء الدولي عنان دراغمة وخالد سمحان وبشير عبد العزيز وعلى الطاولة حسن الخطيب وجوني وجوزيف حزبون وراقبه المفوض الدولي عادل اسمري .