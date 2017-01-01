  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

أرمينيا تتهم أذربيجان باستخدام قنابل عنقودية اسرائيلية الصنع

السبت 03 أكتوبر 2020 02:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
أرمينيا تتهم أذربيجان باستخدام قنابل عنقودية اسرائيلية الصنع



وكالات

اتهمت وزارة الدفاع الأرمنية الجيش الأذربيجاني باستهداف السكان المدنيين في إقليم قره باغ بالقنابل العنقودية من راجمات صواريخ LAR-160 إسرائيلية الصنع.

ونشرت الحكومة الأرمنية عبر شبكات التواصل الاجتماعي صورا تظهر ما يفترض أنها أجزاء من القنابل العنقودية العائدة لراجمات الصواريخ LAR-160 الإسرئايلية الصنع.

جاء ذلك بعد أن أعلنت أرمينيا الخميس عن استدعاء سفيرها في إسرائيل لإجراء "مشاورات" معه على خلفية "توريد" الحكومة الإسرائيلية أسلحة لأذربيجان

جاء ذلك بعد أن أعلنت أرمينيا الخميس عن استدعاء سفيرها في إسرائيل لإجراء "مشاورات" معه على خلفية "توريد" الحكومة الإسرائيلية أسلحة لأذربيجان.

#أرمينيا #أذربيجان #تويتر #صواريخ

الأكثر قراءة اليوم

غزة: "أصدقاء المريض" تصدر توضيحا بشأن وفاة المواطنة "دينا الحايك" أثناء الولادة

شاهد: احتفالات ضخمة بمصر في ذكرى نصر أكتوبر لدعم السيسي.. وظهور مروحيات "التمساح" الروسية

حلس يوجه رسالة مهمة لـ"مركزية فتح" بشأن موظفي غزة: خصومات 2017 لم تكن مرتبطة بالأزمة المالية!

حميدتي يكشف عن محادثة دارت بينه وبين الرئيس المعزول عمر البشير بخصوص إسرائيل

شاهد الصور : نقل ترامب إلى المستشفى

حميدتي : ماضون في اتجاه بناء علاقات مع إسرائيل دون خوف من أحد

أول تعليق من حماس على بيان "مركزية فتح" حول المصالحة الفلسطينية

الأخبار الرئيسية

مستشار ترامب : "الوضع جدي للغاية والرئيس متعب جدا ويعاني من صعوبة في التنفس"

وزيرة الصحة : تسجيل 11 حالة وفاة و 406 اصابات جديدة بفيروس كورونا

p

شاهد: جيش الإحتلال ينشر فيديو تحت عنوان :"كشف ما حاول نصر الله إخفاءه.. احبكها أكتر"

الصحة بغزة : تسجيل 114 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 95 حالة تعافٍ

o

حميدتي : ماضون في اتجاه بناء علاقات مع إسرائيل دون خوف من أحد