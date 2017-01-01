أرمينيا تتهم أذربيجان باستخدام قنابل عنقودية اسرائيلية الصنع

وكالات

اتهمت وزارة الدفاع الأرمنية الجيش الأذربيجاني باستهداف السكان المدنيين في إقليم قره باغ بالقنابل العنقودية من راجمات صواريخ LAR-160 إسرائيلية الصنع.

ونشرت الحكومة الأرمنية عبر شبكات التواصل الاجتماعي صورا تظهر ما يفترض أنها أجزاء من القنابل العنقودية العائدة لراجمات الصواريخ LAR-160 الإسرئايلية الصنع.

جاء ذلك بعد أن أعلنت أرمينيا الخميس عن استدعاء سفيرها في إسرائيل لإجراء "مشاورات" معه على خلفية "توريد" الحكومة الإسرائيلية أسلحة لأذربيجان

جاء ذلك بعد أن أعلنت أرمينيا الخميس عن استدعاء سفيرها في إسرائيل لإجراء "مشاورات" معه على خلفية "توريد" الحكومة الإسرائيلية أسلحة لأذربيجان.