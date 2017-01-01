العالول: إقرار تشكيل قيادة موحدة لتطوير العمل الشعبي ضد إسرائيل

رام الله / سما /

أعلن مسؤول في حركة (فتح) اليوم السبت، أن اللجنة المركزية للحركة أقرت تشكيل قيادة موحدة لتطوير العمل الشعبي ضد دولة الاحتلال.

وقال نائب رئيس فتح محمود العالول للصحفيين في رام الله، إن القيادة المشكلة ستتحمل مسؤولية العمل على تطوير وتفعيل المقاومة الشعبية والفعاليات الوطنية داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها.

وذكر العالول أن الخطوة تستهدف إيجاد قيادة موحدة للعمل الشعبي تتولى تطوير المقاومة السلمية وإكسابها زخما جديدا في كل الأراضي الفلسطينية لزيادة تأثيرها والكلفة على الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح نائب رئيس فتح أن القيادة الموحدة ستعمل على إكساب العمل الشعبي الشمولية اللازمة عبر تعزيز العمل الميداني المقاوم للاستيطان والاحتلال والبدء بأشكال أخرى من الاحتجاجات السلمية بما في ذلك تصعيد المقاطعة الاقتصادية.

من جهة أخرى، قال العالول، إن اتصالات مكثفة تتم مع كافة الفصائل الفلسطينية لعقد اجتماع للأمناء العامون للفصائل يستهدف إعلان تحديد موعد إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة.

وذكر العالول أن الاتصالات الجارية تستهدف التوصل إلى قواسم مشتركة حول كافة الملفات ذات العلاقة بالوحدة الوطنية وموعد الانتخابات.

وأكد على الحاجة للتوافق على قانون الانتخابات وآليات إجرائها وكافة التفاصيل ذات العلاقة قبل أن يصار إلى إصدار مرسوم بتحديد موعد الانتخابات.

وأشار إلى الحاجة للحصول على موافقة خطية من كافة الفصائل بشأن جميع القضايا ذات العلاقة بملف الانتخابات فضلا عن التفاهم على البرنامج السياسي والالتزام بوحدانية تمثيل منظمة التحرير.

وشدد على الحاجة للتوصل إلى صيغة من التنسيق والوحدة بين كافة أطراف العمل الفلسطيني لمواجهة التحديات التي تجابه القضية الفلسطينية وعلى رأسها صفقة القرن ومخطط الضم الإسرائيلي والتطبيع العربي مع إسرائيل.

وأعلنت اللجنة المركزية لحركة فتح عقب اجتماع لها برئاسة الرئيس محمود عباس أول أمس الخميس، المصادقة على التوافقات المعلنة مع حركة (حماس)، بشأن المصالحة الفلسطينية.

وشكلت اللجنة المركزية وفدا لمواصلة العمل من أجل إنضاج العملية الانتخابية وصولا لإصدار المراسيم ذات العلاقة بأسرع وقت ممكن.

وكانت حركتا فتح وحماس أعلنتا مؤخرا اتفاقهما على رؤية مشتركة بعد اجتماعات انعقدت بينهما في أسطنبول التركية لمدة ثلاثة أيام على أن يتم تقديمها للحوار الفلسطيني.

وعقدت الاجتماعات بين فتح وحماس بعد انعقاد اجتماع للأمناء العامون للفصائل برئاسة عباس في رام الله وبيروت عبر الإنترنت مطلع الشهر الماضي يعد الأول من نوعه منذ سنوات.

وآخر انتخابات فلسطينية أجريت للمجلس التشريعي مطلع عام 2006 وأسفرت عن فوز حركة حماس بالأغلبية، فيما كان سبق ذلك بعام انتخابات للرئاسة وفاز فيها عباس.