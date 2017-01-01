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مستشار ترامب : "الوضع جدي للغاية والرئيس متعب جدا ويعاني من صعوبة في التنفس"

السبت 03 أكتوبر 2020 01:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستشار ترامب : "الوضع جدي للغاية والرئيس متعب جدا ويعاني من صعوبة في التنفس"



وكالات

ذكرت قناة "سي إن إن" (CNN) أنه من النادر للغاية مكوث رئيس أميركي في المستشفى بالنظر إلى توفر مرافق وإمكانيات طبية واسعة ومتقدمة في البيت الأبيض، وسط تساؤلات عن حقيقة الوضع الصحي للرئيس الحالي دونالد ترامب.

ونقلت "سي إن إن" عن أحد مستشاري ترامب (لم تفصح عن هويته) قالت إنه مطلع على وضع الرئيس الأميركي، فوله إن "مسؤولي البيت الأبيض لديهم مخاوف جدية بشأن صحة ترامب".

وأضاف المستشار أن "الوضع جدي للغاية"، مشيرا إلى أن "ترامب متعب للغاية ومرهق ويعاني من صعوبة في التنفس".

وفي رسالة قصيرة عبر الفيديو نُشرت على حسابه في تويتر، قال ترامب "أريد أن أشكر الجميع على الدعم الهائل". وأضاف "أنا ذاهب إلى مستشفى وولتر ريد (العسكري). أعتقد أنّي في حال جيّدة جدًا. لكنّنا سنتأكّد من أنّ الأمور تسير على ما يرام".

وغادر ترامب البيت الأبيض مساء الجمعة، بدون أيّ مساعدة، وقد شوهد يضع كمامة خلال توجّهه نحو المروحيّة الرئاسيّة التي نقلته إلى المستشفى الواقع في ضاحية واشنطن لتلقّي العلاج.

ومرّ ترامب أمام الصحافيّين الذين كانوا ينتظرون خروجه من البيت الأبيض، دون أن يجيب على أسئلة، وقد صعد إلى متن المروحيّة الرئاسيّة "مارين وان". وبعيد ذلك، غادرت المروحيّة إلى مستشفى وولتر ريد العسكري، حيث يوجد جناح طبّي خاصّ للرئيس الأميركي.

وقالت المتحدّثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني، إنّه "في إجراء احترازيّ، وبناءً على توصية طبيبه والخبراء الطبّيين، سيعمل الرئيس ترامب من المكاتب الرئاسيّة في (مستشفى) وولتر ريد خلال الأيّام القليلة المقبلة".

وبثّت قنوات تلفزيونيّة أميركيّة صورًا لطائرة الهليكوبتر تنتظر ترامب أمام البيت الأبيض حيث كان قد وضع نفسه في الحجر الصحّي منذ مساء الجمعة. ونُقل إلى المستشفى العسكريّ الواقع في بيثيسدا، في ولاية ماريلاند المجاورة للعاصمة الاتّحادية.

#ترامب #فيروس كورونا #امريكا

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