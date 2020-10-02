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تغريدة للنائب السابق في المجلس الكويتي عن أمير البلاد تثير الجدل

السبت 03 أكتوبر 2020 01:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
تغريدة للنائب السابق في المجلس الكويتي عن أمير البلاد تثير الجدل



سما

أثارت تغريدة للنائب السابق بمجلس الأمة الكويتي، صالح الملا، جدلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب الملا أمس الجمعة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يكفي أنه مصلي ومسمي، هذا أزوجه بنتي بس ما أمسكه بلد… مصلي ومسمي؟!".

ودفع صياغة التغريدة المثيرة والغامضة النشطاء لتأويلها بأنها "إساءة إلى أمير البلاد الجديد الشيخ نواف الأحمد"، الذي تولى إمارة الكويت بعد وفاة الشيخ صباح الأحمد يوم الثلاثاء الماضي.

وسبق أن انتقد الملا رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد، ووزير الإعلام محمد الجبري، المسندة إليه الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.

#الكويت #الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح #تويتر

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