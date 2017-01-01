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الكونغرس يدرس مشروع قانون يلزم الرئيس بالتشاور مع إسرائيل قبل تصدير السلاح للشرق الأوسط

السبت 03 أكتوبر 2020 01:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكونغرس يدرس مشروع قانون يلزم الرئيس بالتشاور مع إسرائيل قبل تصدير السلاح للشرق الأوسط



وكالات

ذكر النائب عن ولاية إلينوي، براد شنايدر، الذي قدم هذا المشروع بالتعاون مع نواب آخرين، منهم مسؤولون في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، في بيان نشر أمس الجمعة على موقعه، أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى تجديد تأكيد التزام الولايات المتحدة بتفوق إسرائيل العسكري في المنطقة، على خلفية تقارير عن صفقات لتصدير أسلحة أمريكية إلى الشرق الأوسط.

وينص مشروع القرار على ضرورة أن يجري رئيس الولايات المتحدة مشاورات مع المسؤولين المعنيين في حكومة إسرائيل بشأن تفوقها العسكري، قبل الموافقة على أي صفقة لبيع السلاح إلى دول الشرق الأوسط.

كما يلزم التشريع الجديد رئيس البلاد، في موعد أقصاه 60 يوما منذ تلقيه طلبا لبيع السلاح والمعدات العسكرية للدول في الشرق الأوسط، بإبلاغ الكونغرس، في إفادة علنية، بمدى التأثير المحتمل للصفقة المزمع عقدها على تفوق إسرائيل العسكري في المنطقة.

ويأتي ذلك على خلفية تقارير تتحدث عن نية الولايات المتحدة إبرام صفقة لبيع أسلحة متطورة، منها مقاتلات "إف-35" إلى الإمارات العربية المتحدة.

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