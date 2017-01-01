غزة: توقيف 79 مواطنًا وتحرير 22 محضر ضبط

غزة / سما /

أعلن قسم مباحث "كورونا" التابع للشرطة في قطاع غزة، اليوم السبت، أنه أوقف 79 مواطنًا خرقوا قرار حظر التجوال، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبحسب بيان للشرطة، فإنه تم إنهاء 34 تجمعًا مخالفًا لمواطنين في القطاع، وتم إغلاق 82 محلًا ومنشأة مخالفة لإجراءات الوقاية والسلامة، وتوقيف 100 من أصحابها، وتحرير تعهدات بحقهم لعدم تكرار المخالفة.

من جهتها أعلنت وزارة الاقتصاد في غزة، عن تحرير 22 محضر ضبط بحق تجار مخالفين للأسعار، وتنفيذ 140 جولة ميدانية للمحال التجارية.

وتم تحرير 8 محاضر إتلاف لمواد غذائية منتهية الصلاحية، و6 محاضر بحق محال تجارية لم تلتزم بإجراءات الوقاية والسلامة، و6 محاضر ضبط لمخابز لم تلتزم بإجراءات السلامة.