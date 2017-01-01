  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

إصابة مدير الحملة الانتخابية لترامب ومستشارة سابقة

السبت 03 أكتوبر 2020 01:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة مدير الحملة الانتخابية لترامب ومستشارة سابقة



وكالات

كشفت وسائل إعلام أميركية عن إصابة مدير حملته الانتخابية بيل ستيبيان بفيروس كورونا. 

وأصيبت كيليان كونواي المستشارة السابقة لترامب بفيروس كورونا، لتصبح أحدث مساعدة للرئيس تصاب بالفيروس. وقالت كونواي -في تغريدة على تويتر- "الليلة تأكدت إصابتي بفيروس كوفيد-19، أعراضي خفيفة (سعال خفيف) وأشعر أنني بخير"، وأضافت "لقد بدأت عملية حجر صحي بالتشاور مع الأطباء".

وحضرت كونواي فعالية حديقة الورود في البيت الأبيض التي خصصت للإعلان عن مرشحة ترامب لعضوية المحكمة العليا الأميركية إيمي كوني باريت.

كما أعلن السيناتور الأميركي توم تيليس عن إصابته بفيروس كورونا، ليكون بذلك رابع سيناتور يصاب بالوباء. وكان تيليس -وهو عضو في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ- موجودا أيضا في فعالية حديقة الورود، كما التقى أيضا بالقاضية باريت في الكونغرس الأربعاء.

#فيروس كورونا #كوفيد-19 #ترامب #مستشار

الأكثر قراءة اليوم

غزة: "أصدقاء المريض" تصدر توضيحا بشأن وفاة المواطنة "دينا الحايك" أثناء الولادة

حميدتي يكشف عن محادثة دارت بينه وبين الرئيس المعزول عمر البشير بخصوص إسرائيل

حلس يوجه رسالة مهمة لـ"مركزية فتح" بشأن موظفي غزة: خصومات 2017 لم تكن مرتبطة بالأزمة المالية!

شاهد: احتفالات ضخمة بمصر في ذكرى نصر أكتوبر لدعم السيسي.. وظهور مروحيات "التمساح" الروسية

أول تعليق من حماس على بيان "مركزية فتح" حول المصالحة الفلسطينية

شاهد الصور : نقل ترامب إلى المستشفى

حميدتي : ماضون في اتجاه بناء علاقات مع إسرائيل دون خوف من أحد

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة : تسجيل 11 حالة وفاة و 406 اصابات جديدة بفيروس كورونا

p

شاهد: جيش الإحتلال ينشر فيديو تحت عنوان :"كشف ما حاول نصر الله إخفاءه.. احبكها أكتر"

الصحة بغزة : تسجيل 114 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 95 حالة تعافٍ

1

شاهد الصور : نقل ترامب إلى المستشفى

o

حميدتي : ماضون في اتجاه بناء علاقات مع إسرائيل دون خوف من أحد