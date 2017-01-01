إصابة مدير الحملة الانتخابية لترامب ومستشارة سابقة

وكالات

كشفت وسائل إعلام أميركية عن إصابة مدير حملته الانتخابية بيل ستيبيان بفيروس كورونا.

وأصيبت كيليان كونواي المستشارة السابقة لترامب بفيروس كورونا، لتصبح أحدث مساعدة للرئيس تصاب بالفيروس. وقالت كونواي -في تغريدة على تويتر- "الليلة تأكدت إصابتي بفيروس كوفيد-19، أعراضي خفيفة (سعال خفيف) وأشعر أنني بخير"، وأضافت "لقد بدأت عملية حجر صحي بالتشاور مع الأطباء".

وحضرت كونواي فعالية حديقة الورود في البيت الأبيض التي خصصت للإعلان عن مرشحة ترامب لعضوية المحكمة العليا الأميركية إيمي كوني باريت.

كما أعلن السيناتور الأميركي توم تيليس عن إصابته بفيروس كورونا، ليكون بذلك رابع سيناتور يصاب بالوباء. وكان تيليس -وهو عضو في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ- موجودا أيضا في فعالية حديقة الورود، كما التقى أيضا بالقاضية باريت في الكونغرس الأربعاء.