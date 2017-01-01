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وزيرة الصحة : تسجيل 11 حالة وفاة و 406 اصابات جديدة بفيروس كورونا

السبت 03 أكتوبر 2020 12:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة : تسجيل 11 حالة وفاة و 406 اصابات جديدة بفيروس كورونا



رام الله / سما /

 أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم السبت، عن تسجيل 11 وفاة، و406 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، و563 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، أنه تم تسجيل 8 وفيات، 4 منها في محافظة نابلس، ووفاتان في محافظة رام الله والبيرة، ووفاة في محافظة الخليل، وأخرى في ضواحي القدس، إضافة إلى 3 وفيات في مدينة القدس.

ولفتت إلى أنه جرى تسجيل 198 إصابة جديدة بالفيروس في المحافظات الشمالية، و114 إصابة في المحافظات الجنوبية، و94 في مدينة القدس.

وتوزعت على النحو التالي: محافظة الخليل (28)، محافظة نابلس (14)، محافظة بيت لحم (40)، محافظة قلقيلية (11)، محافظة رام الله والبيرة (18)، جنين (40)، طوباس (1)، أريحا والأغوار (7)، سلفيت (3)، طولكرم (33)، قطاع غزة (114)، ضواحي القدس (3)، مدينة القدس (94).

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 403 حالات تعافٍ في المحافظات الشمالية، و95 في المحافظات الجنوبية و65 في مدينة القدس.

وتوزعت حالات التعافي الجديدة في: محافظة الخليل (115)، محافظة جنين (21)، محافظة سلفيت (40)، ضواحي القدس (216)، محافظة نابلس (11)، مدينة القدس (65)، قطاع غزة (95).

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، بينت وزيرة الصحة وجود 51 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 12 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

ونوهت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 82.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 16.4%، ونسبة الوفيات 0.7% من مجمل الإصابات.

#فلسطين #كورونا #اصابات #كيلة

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