ما قصة اعتناق ديانا حداد الإسلام ؟!

وكالات / سما /

لقبت ببرنسيسة الغناء العربي، هي واحدة من أشهر المغنيات على الساحة العربية وتعد من أكثر الفنانات الرائدات نجاحا في تاريخ الموسيقى الشرقية المعاصرة وفي العالم العربي، شاركت في برنامج الهواة استديو الفن، قدمت أول أغانيها الخاصة في البرنامج هي "طير اليمامة" التي سجلتها في أول ألبوماتها "ساكن"، هي الفنانة اللبنانية ذات الجنسية الإماراتية ديانا حداد.

ويتزامن اليوم 1 أكتوبر، يوم ميلاد الفنانة ديانا حداد الـ44، ويُقدم "هُن"، قصة اعتناقها للدين الإسلامي، والجدل الذي أُثير حولها وتسبب في العديد من اللغط والشائعات، خلال السطور التالية:

في مايو 2018، وضحت الفنانة ديانا حداد، خلال استضافتها ببرنامج"مجموعة إنسان"، على قناة"إم بس سي"، إنها ولدت لأب مسيحي وأم مسلمة، موضحة أن زواج الديانات المختلفة في لبنان أمر عادي"، وفق ما نقلته (هُن).

"لبنان دولة متسامحة دينيا ولا تفرق بين أي دين كما أنها متعددة الطوائف ولدى كل مواطن حرية ممارسة عقيدته"، بهذه العبارة استكملت الفنانة حديثها، مشيرة إلى أن هذه القصة أثير حولها العديد من اللغط والإشاعات".

وفي سن العاشرة، حرصت ديانا على حفظ آيات من القرآن الكريم، فقد كان يجاورها عدد كبير من المسلمين، فبدأت حينها تتعرف على الديانة الإسلامية عن قرب

وأضافت ديانا حداد، أن زواجها السابق من المخرج المسلم سهيل العبدول، وانتقالها للعيش في الكويت جعلها تتعرف أكثر على المجتمع المسلم، لأن طبيعة المجتمع الكويتي محافظة للغاية وساعدتها على اكتسابها العديد من العادات والتقاليد الإسلامية.

وعن كواليس اعتناقها الإسلام، قالت: "كان بالصدفة مع دخول شهر رمضان الكريم، وقمت بالصيام وقراءة القرآن، هناك الكثير من الناس ساعدوني على الالتزام بفرائض الإسلام".