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"غوغل" تطلق هاتفين ذكيين متوافقين مع تقنية الجيل الخامس

السبت 03 أكتوبر 2020 12:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
"غوغل" تطلق هاتفين ذكيين متوافقين مع تقنية الجيل الخامس



وكالات / سما /

أعلنت "غوغل" خلال نشاط نظمته عبر الإنترنت أنها ستطلق نسختين جديدتين من هاتفها الذكي "بيكسل" تتوافقان مع تقنية الجيل الخامس، آملة في أن يؤدي ذلك إلى زيادة حصتها من السوق.

ويعتبر "بيكسل 4 إيه 5 جي" نسخة محسنة من "بيكسل 4 إيه" الذي أطلق في مطلع السنة الجارية.

وسيباع الهاتف الجديد بـ499 دولاراً اعتباراً من 15 تشرين الأول/أكتوبر في تسع دول بينها الولايات المتحدة وفرنسا.

أما "بيكسل 5" الذي يتميز بقوة وصلابة أكبر، فسيطرح في السوق في التاريخ نفسه وفي الدول إياها بسعر يبدأ بـ699 دولاراً.

وبإعلانها منذ الآن عن إطلاق هذين الهاتفيين الذكيين المتوافقين مع تقنية الجيل الخامس، سبقت "غوغل" منافستها "آبل" التي لم تكشف بعد عن "آيفون 5 جي".

#غوغل #الجيل الخامس #تقنية

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