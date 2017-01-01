زيدان يطلب من ريال مدريد التوقيع مع عوار في وقت قياسي

وكالات / سما /

عاد ريال مدريد للاهتمام بالتعاقد مع حسام عوار نجم ليون بطلب خاص من المدرب زين الدين زيدان، وذلك قبل يومين فقط على إغلاق سوق الانتقالات الصيفية.

ويرغب عوار بالرحيل عن صفوف ليون هذا الصيف، وارتبط في الآونة الأخيرة بالانتقال إلى آرسنال، لكن الأخير لم ينجح بالتوصل لاتفاق مع النادي الفرنسي بخصوص قيمة الصفقة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة ليكيب الفرنسية، فإن ريال مدريد دخل على خط المفاوضات في الساعات الماضية، وسيحاول التوقيع مع اللاعب خلال اليومين القادمين.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن زيدان يحظى بعلاقة قوية مع حسام عوار، وقد كثف اتصالاته به مؤخراً لمناقشة مسألة انتقاله إلى النادي الملكي.

من جانبها أكدت شبكة ديفنسا سنترال الإسبانية أن المدرب الفرنسي طلب من إدارة النادي برئاسة فلورنتينو بيريز بذل أقصى جهد ممكن لحسم الصفقة قبل إغلاق الميركاتو.

وأضاف التقرير أن عوار هو الصفقة الوحيدة المحتملة لريال مدريد هذا الصيف، فإذا لم ينجح النادي بضمه فلن يتم الذهاب للتعاقد مع لاعب آخر.