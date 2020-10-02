شاهد: جيش الإحتلال ينشر فيديو تحت عنوان :"كشف ما حاول نصر الله إخفاءه.. احبكها أكتر"

القدس المحتلة / سما /

نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أمس الجمعة، مقطع فيديو قال إنه يثبت وجود مصانع صواريخ لحزب الله في ضاحية بيروت، على الرغم من نفي "حزب الله" تصنيع أسلحة أو تخزينها في المنطقة المذكورة.

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عبر صفحته الرسمية في "تويتر" مقطع فيديو مصحوبا بتعليق "كشف ما حاول نصر الله إخفاءه".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الثلاثاء الماضي، إن حزب الله اللبناني يمتلك مصنع صواريخ دقيقة بالقرب من شركة غاز وسط بيروت.

ودعا حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، "وسائل الإعلام لزيارة المنشاة التي ادعى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بأن الحزب يخزن فيها صواريخ، وسط بيروت. وذلك حتى يشاهد العالم كذب نتنياهو على الهواء".

وجاءت تصريحات نتنياهو خلال خطابه، في الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي نشرها عبر صفحته الرسمية على "تويتر".

كشف ما حاول نصرالله إخفائه.مسرحية جديدة لحزب الله والبطل هذه المرة ليس #جبران_باسيل...كيف دحضنا أكاذيب #حزب_الله من خلال أدواته الاعلامية محمد عفيف و"الإعلامي" #علي_مرتضى...

لو كنت أعيش في #بيروت بعد الانفجارات الأخيرة لطالبت الإجابات الواضحة...#احبكها_اكتر #بيروت_قنبلة_موقوتة pic.twitter.com/HHjyzpnisg — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 2, 2020

وشدد حسن نصر الله على أن ما يقوم به حزبه "هو من أجل أن يكون اللبنانيون على بينة في معركة الوعي وبأننا لا نضع صواريخنا بين البيوت".

ودمر الانفجار الضخم في الرابع من أغسطس/ آب الماضي، المرفأ وجزءا من وسط بيروت وراح ضحيته ما لا يقل عن 190 شخصا. وألقيت باللائمة في انفجار المرفأ على تخزين 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار في ظروف سيئة منذ سنوات.