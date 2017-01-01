بارتوميو يُفكر في ترك رئاسة برشلونة

وكالات / سما /

أصبح جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة، على مشارف الرحيل عن النادي الكتالوني، رغم أن الانتخابات القادمة ستكون في شهر مارس القادم.

وقاد عدة أعضاء من برشلونة، حملة سحب الثقة من بارتوميو، قبل أسابيع، وقد جمعوا بالفعل الأصوات المطلوبة، وسيتم فحصهم من لجنة مكونة من 5 أفراد خلال الفترة القادمة (2 من البارسا و2 من المعارضة و1 من الاتحاد الكتالوني لكرة القدم).

وبحسب إذاعة “كادينا سير” الإسبانية، فإن جوسيب ماريا بارتوميو يُفكر في ترك رئاسة النادي الكتالوني، إذا تم الحصول على توقيعات كافية في حملة حجب الثقة.

وأوضحت، أن بارتوميو سيتحدث في اجتماع حاسم لمجلس الإدارة يوم الإثنين 12 أكتوبر، وبعد هذا الاجتماع يمكن أن يتقدم عدة أعضاء بالاستقالة، وربما يكون الرئيس الحالي أحدهم.

وحتى الآن تم فحص 11666 صوتاً، وتبين أن 10610 من تلك الأصوات صحيحة وتستوفي كافة الشروط، وبالتالي لم يتبقّ سوى التأكد من صحة 6311 صوتاً ليتم الانتقال لمرحلة التصويت النهائية.