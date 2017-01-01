  1. الرئيسية
  2. الرياضة

بارتوميو يُفكر في ترك رئاسة برشلونة

السبت 03 أكتوبر 2020 11:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بارتوميو يُفكر في ترك رئاسة برشلونة



وكالات / سما /

أصبح جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة، على مشارف الرحيل عن النادي الكتالوني، رغم أن الانتخابات القادمة ستكون في شهر مارس القادم.

وقاد عدة أعضاء من برشلونة، حملة سحب الثقة من بارتوميو، قبل أسابيع، وقد جمعوا بالفعل الأصوات المطلوبة، وسيتم فحصهم من لجنة مكونة من 5 أفراد خلال الفترة القادمة (2 من البارسا و2 من المعارضة و1 من الاتحاد الكتالوني لكرة القدم).

وبحسب إذاعة “كادينا سير” الإسبانية، فإن جوسيب ماريا بارتوميو يُفكر في ترك رئاسة النادي الكتالوني، إذا تم الحصول على توقيعات كافية في حملة حجب الثقة.

وأوضحت، أن بارتوميو سيتحدث في اجتماع حاسم لمجلس الإدارة يوم الإثنين 12 أكتوبر، وبعد هذا الاجتماع يمكن أن يتقدم عدة أعضاء بالاستقالة، وربما يكون الرئيس الحالي أحدهم.

وحتى الآن تم فحص 11666 صوتاً، وتبين أن 10610 من تلك الأصوات صحيحة وتستوفي كافة الشروط، وبالتالي لم يتبقّ سوى التأكد من صحة 6311 صوتاً ليتم الانتقال لمرحلة التصويت النهائية.

#بارتوميو #برشلونة

الأكثر قراءة اليوم

غزة: "أصدقاء المريض" تصدر توضيحا بشأن وفاة المواطنة "دينا الحايك" أثناء الولادة

حميدتي يكشف عن محادثة دارت بينه وبين الرئيس المعزول عمر البشير بخصوص إسرائيل

حلس يوجه رسالة مهمة لـ"مركزية فتح" بشأن موظفي غزة: خصومات 2017 لم تكن مرتبطة بالأزمة المالية!

شاهد: احتفالات ضخمة بمصر في ذكرى نصر أكتوبر لدعم السيسي.. وظهور مروحيات "التمساح" الروسية

أول تعليق من حماس على بيان "مركزية فتح" حول المصالحة الفلسطينية

ميلانيا ترامب تكشف مدى حدة أعراض كورونا بعد إصابتها بالفيروس

شاهد الصور : نقل ترامب إلى المستشفى

الأخبار الرئيسية

p

شاهد: جيش الإحتلال ينشر فيديو تحت عنوان :"كشف ما حاول نصر الله إخفاءه.. احبكها أكتر"

الصحة بغزة : تسجيل 114 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 95 حالة تعافٍ

1

شاهد الصور : نقل ترامب إلى المستشفى

o

حميدتي : ماضون في اتجاه بناء علاقات مع إسرائيل دون خوف من أحد

35

هآرتس: هذا هو مخرج الجيش الإسرائيلي ورده المعتاد على قتله الفلسطينيين الأبرياء..