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ليفربول يعلن إصابة ساديو ماني بفيروس كورونا

السبت 03 أكتوبر 2020 11:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ليفربول يعلن إصابة ساديو ماني بفيروس كورونا



وكالات / سما /

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي إصابة نجمه السنغالي ساديو ماني بفيروس كورونا بعد أيام قليلة من إعلان إصابة لاعبه الإسباني تياجو ألكانتارا بالفيروس.

وأصدر النادي بيانًا على موقعه الرسمي، مساء اليوم الجمعة، أعلن فيه أن عينة ساديو ماني جاءت إيجابية بفيروس كوفيد-19، فيما يخضع حاليًا للعزل الشخصي حسب الإرشادات الضرورية.

وأوضح ليفربول أن اللاعب، الذي شارك كأساسي وسجل في فوز فريقه، الاثنين الماضي، على أرسنال بثلاثة أهداف لهدف واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز، أظهر بعض الأعراض الخفيفة للإصابة بالفيروس، لكنه في صحة جيدة بشكل عام.

وتابع: “رغم ذلك، فإنه كما كان الوضع مع تياجو ألكانتارا، سيستمر نادي ليفربول في اتباع البروتوكولات المتعلقة بفيروس كوفيد-19، وماني سيقوم بعزل نفسه للمدة الزمنية المطلوبة”.

وكان ساديو ماني قد غاب عن مباراة فريقه، أمس الخميس، أمام أرسنال في كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، والتي خسرها الريدز بركلات الترجيح ليتم إقصائهم من دور الـ 16.

#ليفربول #فيروس كورونا #ساديو ماني

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